BYD вскоре будет выпускать электромобили на 1000-вольтовой платформе: что это даст

Как отмечает CarNewsChina, новая платформа с поддержкой 1000 вольт будет постепенно внедрена в ближайшие месяцы во флагманские модели бренда. Ожидается, что она позволит получить 300 км запаса хода всего за 5 минут.

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По сравнению с платформами 800 В, каждые дополнительные 100 вольт увеличивают мощность зарядки на 25 кВт при том же токе. Высоковольтные платформы уменьшают нагрузку на батарею, производя меньше тепла. В то же время это продлевает срок ее службы и обеспечивает более быструю зарядку.

Электродвигатели смогут достигать высоких скоростей без увеличения размера. Также отмечается, что BYD работает над чистой электрической архитектурой под кодовым названием BOX. По слухам, она будет иметь лучшую энергоэффективность.

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Вероятно, 1000-вольтовая архитектура будет внедрена в флагманские модели BYD серии Dynasty, в частности в Han L, а также Tang L, которые были анонсированы в январе. В отчете говорится, что они будут представлены позже в этом месяце. Кроме того, в Китае также заметили новую зарядную станцию BYD со скоростью зарядки 6C.