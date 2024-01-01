Владельцы текущих моделей BYD в ярости после обвала цен на новые авто

Как сообщает Carscoops, ранее в этом месяце автопроизводитель объявил, что новый пакет помощи водителю “God's Eye” станет стандартным для 21 модели во всех ценовых категориях. Это отличная новость для будущих покупателей, однако существующие владельцы не совсем довольны таким решением компании.

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Зато они заполонили онлайн-форумы жалобами о переплате за свои автомобили и теперь требуют от BYD компенсации. Сообщается, что владельцы BYD выражают свое недовольство на онлайн-платформе 123456auto.com, что сосредоточена на качестве авто в Китае.

Модели, что получат новый пакет помощи водителю “God's Eye”

В период с 11 по 17 февраля BYD получила 4700 жалоб. Один недовольный владелец седана BYD Qin L DM-i отметил, что компания снизила цены на модель и добавила дополнительные функции только через четыре месяца после того, как он приобрел свой автомобиль.

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В то же время другой владелец BYD Seal 06 DM-i отметил, что расстроен появлением новой версии автомобиля по той же цене, несмотря на то, что он неоднократно спрашивал представителя дилерского центра, неизбежно ли обновление неизбежно. В результате компания признала жалобы, заявив, что они были направлены в соответствующие отделы.