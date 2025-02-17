BYD планирует выпускать электромобили с твердотельными батареями в 2027 году

Компания BYD уже достигла значительных успехов с новой технологией твердотельных батарей, однако, может пройти несколько лет, прежде чем начнется серийное производство электромобилей с данным типом аккумуляторов.

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Как сообщает Electrek, на 2-м ежегодном китайском саммите по развитию твердотельных батарей, состоявшемся на прошлых выходных, технический директор аккумуляторного бизнеса BYD (Shenzen BYD Lithium Battery Co) Сунь Хуацзюнь обнародовал обновленную хронологию прогресса компании.

BYD ожидает, что первые электромобили бренда с полностью твердотельными батареями появятся в 2027 году. Планируется, что до 2029 года первые машины будут демонстрационными с ограниченным производством. В то же время в 2030 году планируется запуск массового серийного производства.

BYD Denza Z9 GT

Отмечается, что на начальном этапе BYD будет использовать твердотельные батареи на основе сульфидов, которые в основном будут использоваться в автомобилях высшего класса. Такие электролиты могут служить дольше, предлагают быструю зарядку и являются более стабильными.

К слову, китайская CATL также разрабатывает полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей на основе сульфидов. BYD является вторым в мире производителем аккумуляторов для электромобилей после CATL. По данным SNE Research, CATL был ведущим производителем аккумуляторов для электромобилей с долей рынка 37,9%, тогда как BYD был вторым с 17,2%.

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Несмотря на развитие технологии твердотельных батарей, BYD также планирует продолжать производство обычных LFP- аккумуляторов в течение следующих 15-20 лет, поскольку они будут значительно дешевле еще долгое время. В то же время батареи нового типа можно будет применять в моделях премиум-класса, в частности для автомобилей BYD Denza или Yangwang.