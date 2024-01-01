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BYD планирует устанавливать автопилот в бюджетные модели

BYD предлагает бесплатную технологию помощи водителю на автомобилях стоимостью менее $10 тыс.
BYD будет оснащать автопилотом бюджетные модели - Auto24

BYD Чайка

Евгений Гудущан
logo12 февраля, 13:40
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Китайский автопроизводитель BYD Co. планирует бесплатно оснащать продвинутыми системами помощи водителю практически все свои будущие модели. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Как сообщили в компании, ее система God's Eye будет включена в стандартную комплектацию всех авто стоимостью более 100 тыс. юаней ($13688), а также в некоторые бюджетные модели, в частности популярной в Китае Seagull, стоимость которой - $9500.

Система имеет три уровня, каждый из которых разработан для разных моделей автомобилей и ценовых категорий. Уже на начальном уровне (God's Eye C) система предлагает такие функции как автопарковка, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и автономное вождение по шоссе.

#Новости #Автотехнологии #BYD