BYD планує встановлювати автопілот у бюджетні моделі

Китайський автовиробник BYD Co. планує безкоштовно оснащувати просунутими системами допомоги водієві практично всі свої майбутні моделі. Про е повідомляє УкрАвтопром.

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Як повідомили у компанії, її систему God's Eye буде включено до стандартної комплектації всіх авто вартістю понад 100 тис. юанів ($13688), а також до деяких бюджетних моделей, зокрема популярної в Китаї Seagull, вартість якої - $9500.

Система має три рівні, кожен з яких розроблений для різних моделей автомобілів і цінових категорій. Вже на початковому рівні (God’s Eye C) система пропонує такі функції як автопаркування, адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування та автономне водіння по шосе.