BYD планує випускати електромобілі з твердотільними батареями в 2027 році

Компанія BYD вже досягла значних успіхів з новою технологією твердотільних батарей, однак, може пройти кілька років, перш ніж почнеться серійне виробництво електромобілів з даним типом акумуляторів.

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Як повідомляє Electrek, на 2-му щорічному китайському саміті з розвитку твердотільних батарей, що відбувся на минулих вихідних, технічний директор акумуляторного бізнесу BYD (Shenzen BYD Lithium Battery Co) Сунь Хуацзюнь оприлюднив оновлену хронологію прогресу компанії.

BYD очікує, що перші електромобілі бренду з повністю твердотільними батареями з’являться у 2027 році. Планується, що до 2029 року перші автівки будуть демонстраційними з обмеженим виробництвом. Водночас у 2030 році планується запуск масового серійного виробництва.

BYD Denza Z9 GT

Зазначається, що на початковому етапі BYD використовуватиме твердотільні батареї на основі сульфідів, які в основному використовуватимуться в автомобілях вищого класу. Такі електроліти можуть служити довше, пропонують швидшу зарядку та є більш стабільними.

До слова, китайська CATL також розробляє повністю твердотільні акумулятори для електромобілів на основі сульфідів. BYD є другим у світі виробником акумуляторів для електромобілів після CATL. За даними SNE Research, CATL був провідним виробником акумуляторів для електромобілів з часткою ринку 37,9%, тоді як BYD був другим із 17,2%.

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Попри розвиток технології твердотільних батарей, BYD також планує продовжувати виробництво звичайних LFP- акумуляторів протягом наступних 15-20 років, оскільки вони будуть значно дешевшими ще довгий час. Водночас батареї нового типу можна буде застосовувати в моделях преміумкласу, зокрема для автівок BYD Denza або Yangwang.