BYD против Voklswagen: кто победил на украинском рынке электромобилей

Украинский автопарк в течение прошлого года пополнили 10 230 новых легковых электромобилей. Это самый большой показатель за всю историю, утверждают в Институте исследований авторынка. Более того, за этот год ввезли почти половину из имеющихся в нашей стране “электричек”.

Также интересно сколько электромобилей пополнило украинский автопарк в 2024 году

По сравнению с 2023 годом тоже существенный “плюс” – 40,9%.

Каким страховым компаниям стоит доверять? Тем, кто давно на рынке и имеет безупречную репутацию. Страховая компания ARX уже более 30 лет на рынке (ранее - под названием АХА-Страхование), из которых 16 является лидером по количеству действующих полисов КАСКО. Рекламная информация

Какие марки новых электромобилей пользовались наибольшим спросом в прошлом году? Volkswagen одержал победу, но не очень уверенную. Ведь китайский BYD отстал от него буквально на несколько автомобилей. Несколько большая разница в количестве проданных авто в Honda, а вот 4 и 5 место тоже очень близки: между Nissan и Zeekr.

Интересно, что практически все эти авто импортировались “серыми” дилерами из Китая и произведены там. Официальный Volkswagen в Украине не продал ни одной “электрички”.



Топ-10 марок новых электромобилей, 2024 год. График ИДА



Следующим шагом стоит осмотреть Топ-10 моделей новых электромобилей, которые чаще всего покупали в 2024 году:



Топ-10 моделей новых электромобилей, 2024 год. График ИДА

Цены на новые легковушки группы BEV в Украине начинаются с $13 900, средняя медианная цена составляет $37 000, а "верх рынка" – более $200 000.