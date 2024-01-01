Сколько электромобилей купили в Украине в 2024 году

На этот раз мы имели все шансы наблюдать равную картину на диаграмме, однако, не обошлось без влияния определенных внешних факторов, объясняют в Институте исследований авторынка.

В частности, августовский пик связан прежде всего с ростом в части импорта подержанных авто и частично увеличением объема проданных новых. Ускорила рынок тогда информационная волна о введении 15% налога на первую регистрацию, и часть покупателей запланированные на позже решения вынужденно перенесла на август. После чего возникла "статистическая яма", поскольку машины были куплены "из будущего".

Также интересно какие новые автомобили лучше всего продавались в прошлом году

Относительно декабря - там объемы были бы больше, в частности в части внутреннего рынка, однако из-за сбоя в информационной системе НАИС, вызванный кибератакой, сервисные центры 10 дней не предоставляли услуги по перерегистрации подержанного транспорта, соответственно возникло заметное проседание.

Что касается прогнозов, то с 2026 года должно вернуться полное растаможивание на электромобили, что повлечет рост цен на них на 20...40%. Поэтому в 2025 году ожидается некоторая активизация в сегменте, которая будет становиться все заметной с приближением к окончанию года.

Динамика рынка электромобилей в Украине в 2024 году. График ИДА

Структура сегмента по итогам года следующая:

импортированные электромобили с пробегом , доля таких 53,2%, или 41,2 тыс. шт., динамика +37,0%

, доля таких 53,2%, или 41,2 тыс. шт., динамика +37,0% внутренние перепродажи легковушек группы BEV , доля 33,7%, количество - 26,1 тыс. шт. динамика +60,1%

, доля 33,7%, количество - 26,1 тыс. шт. динамика +60,1% новые электроавто занимают 13,2% в своей группе, а в количественном измерении это 10,2 тыс. шт., динамика +40,9%

Каждый из подсегментов по сравнению с 2023 годом вырос.

Кстати где в Украине купили больше всего электромобилей

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк электромобилей составляет 139,2 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек - 135,2 тыс. грузовиков на электротяге 3 тыс., также есть несколько электробусов (5 шт.), и около 9 сотен мототехники.