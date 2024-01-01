Какие новые автомобили лучше всего продавались в Украине

За прошедшие 12 месяцев ежемесячно в среднем дилеры продавали около 5,7 тыс. новых легковушек, утверждают в Институте исследований авторынка.

Пик в августе на диаграмме внизу вызван влиянием сообщений о вероятном введении дополнительного 15% налога на автомобили, что побудило часть покупателей принять решение о покупке быстрее запланированного времени. Налог так и не был введен, а волнение на диаграмме зафиксировалось.

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Динамика рынка новых легковых авто, 2024 год. График ИДА

Большинство новых легковушек, как обычно (95,5%, 65 667 шт.), были импортированными из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине составила 4,5% (3084 шт.).

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Среди марок больше всего на первую регистрацию было подано легковушек с эмблемами Toyota, Renault и Volkswagen. Вот Топ-10 производителей по итогам прошлого года:



Топ-10 производителей новых легковушек, 2024 год. График ИДА

Среди отдельных моделей чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Разница в количестве между следующими участниками значительно больше относительно лидеров этого Топ-10, но значительно меньше между ними. При таком сравнительно небольшом контрасте всего несколько десятков (меньше месячного объема) автомобилей имело влияние на финальную годовую позицию модели в списке. Это можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (иногда и ценового) класса.

Среди всех SUV в десятке самых популярных легковушек остался всего один седан - Toyota Camry. Учитывая то, как стремительно растет популярность легковушек группы SUV на нашем рынке, вполне вероятно, что в следующем году мы будем искать седан или хэтчбек уже в первой тридцатке финалистов года.



Топ-10 моделей новых легковушек, 2024 год. График ИДА

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как такие, изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером по продажам стал кроссовер Skoda Kodiaq (1003 шт.). Его выпускают на закарпатском заводе "Еврокар".

Второе место у продукции того же предприятия - Skoda Karoq (694 шт.). Следующие ступеньки распределили между собой легковые автомобили, переоборудованные местными предприятиями (по заказу полиции, медслужб и т.д.).