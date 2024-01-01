Які нові автомобілі найкраще продавались в Україні

За минулі 12 місяців щомісяця в середньому дилери продавали близько 5,7 тис. нових легковиків, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Пік у серпні на діаграмі внизу спричинений впливом повідомлень про ймовірне запровадження додаткового 15% податку на автомобілі, що спонукало частину покупців прийняти рішення щодо купівлі швидше запланованого часу. Податок так і не був введений, а хвилювання на діаграмі зафіксувалося.

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Динаміка ринку нових легкових авто, 2024 рік. Графік ІДА

Більшість нових легковиків, як звичайно (95,5%, 65 667 шт.), були імпортованими із-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні склала 4,5% (3084 шт.).

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Серед марок найбільше на першу реєстрацію було подано легковиків з емблемами Toyota, Renault та Volkswagen. Ось Топ-10 виробників за підсумками минулого року:



Топ-10 виробників нових легковиків, 2024 рік. Графік ІДА

З-поміж окремих моделей найчастіше автосалони покидали Renault Duster та Toyota RAV4. Різниця у кількості між наступними учасниками значно більша відносно лідерів цього Топ-10, але значно менша між ними. За такого порівняно невеликого контрасту всього кілька десятків (менше як місячний обсяг) автомобілів мало вплив на фінальну річну позицію моделі у списку. Це можна пояснити ще чималою конкуренцією між низкою кросоверів одного габаритного (подекуди й цінового) класу.

Серед усіх SUV у десятці найпопулярніших легковиків залишився всього один седан — Toyota Camry. Зважаючи на те, як стрімко зростає популярність легковиків групи SUV на нашому ринку, цілком ймовірно, що наступного року ми шукатимемо седана чи хетчбека вже у першій тридцятці фіналістів року.



Топ-10 моделей нових легковиків, 2024 рік. Графік ІДА

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером з продажів став кросовер Skoda Kodiaq (1003 шт.), який випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Друге місце у продукції того ж підприємства — Skoda Karoq (694 шт.). Наступні сходинки розподілили між собою легкові автомобілі, переобладнані місцевими підприємствами (на замовлення поліції, медслужб тощо).