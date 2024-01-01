В Китаї електромобілі обходять за продажами традиційні авто

Очікується, що в КНР наступного року електромобілі вперше перевищать продажі авто з двигунами внутрішнього згоряння, пише Укравтопром.

Читайте також: Уряд Італії погрожує концерну Stellantis продати його бренди китайцям

Отже, найбільший автомобільний ринок у світі на багато років раніше від західних конкурентів досягне мети з електрифікації автотранспорту.

У 2020 р. уряд Китаю поставив за мету до 2035 року наростити частку електромобілів на автомобільному ринку країни до 50%

За підсумками 2024 р. у КНР реалізовано близько 12 млн електромобілів – на 20% більше, ніж торік. Якщо тренд збережеться, до 2034 року продажі електромобілів у Китаї можуть досягти 18 млн од.

Водночас попит на традиційні автомобілі у Піднебесній падає і за прогнозами експертів через 10 років зменшиться до - не більше 3 млн. од.