Уряд Італії погрожує концерну Stellantis продати його бренди китайцям

Після того, як Карлос Таварес раптово покинув Stellantis на початку грудня, італійська влада сподівається, що їм вдасться виправити свої зламані стосунки з компанією та забезпечити її сильну присутність у країні.

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Як повідомляє Carscoops, прем’єр-міністр Джорджія Мелоні сказала: “Ми оцінюємо економічні аргументи за їх власними перевагами. Це так само вірно для Stellantis, як і для будь-якої іншої компанії, що працює в Італії. Якщо підхід буде конструктивним, якщо є бажання зберегти заводи та робочі місця, ми будемо готові зробити свою частину”.

Як відомо, конфлікт між Stellantis та урядом Італії почались минулого року. Концерн є єдиним основним виробником автомобілів в Італії, і Таварес раніше зобов’язався збільшити місцеве виробництво до 1 мільйона одиниць, що є значним збільшенням порівняно з приблизно 750 000 автомобілів, виготовлених минулого року.

Попри це, напруга залишається високою, оскільки керівництво Італії планує співпрацювати з кількома китайськими виробниками автомобілів, намагаючись переконати їх створити виробничі потужності в країні. У липні повідомлялося, що уряд Італії може конфіскувати у Stellantis два неактивні бренди: Autobianchi та Innocenti й продати їх китайським компаніям.

Місцеві закони дозволяють уряду отримати історичні бренди, які не використовувалися принаймні п’ять років. У серпні Італія суворо попередила Stellantis про те, що компанія має взяти зобов’язання щодо будівництва обіцяного заводу з виробництва акумуляторів, інакше вона ризикує втратити державні кошти на суму 370 мільйонів євро із фонду відновлення ЄС після COVID-19.

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Як повідомляє Reuters, за словами міністра промисловості Італії Адольфо Урсо, Stellantis має взяти на себе тверді зобов’язання перед нацією та захистити свої місцеві інтереси. “У промисловому плані Stellantis повинен бути рішучий план Італії, який захищає національні заводи. Тавареса більше немає, він не розумів реальності”, — сказав Урсо.