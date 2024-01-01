Правительство Италии угрожает концерну Stellantis продать его бренды китайцам

После того как Карлос Таварес внезапно покинул Stellantis в начале декабря, итальянские власти надеются, что им удастся исправить свои сломанные отношения с компанией и обеспечить ее сильное присутствие в стране.

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Как сообщает Carscoops, премьер-министр Джорджия Мелони сказала: “Мы оцениваем экономические аргументы по их собственным преимуществам. Это так же верно для Stellantis, как и для любой другой компании, работающей в Италии. Если подход будет конструктивным, если есть желание сохранить заводы и рабочие места, мы будем готовы сделать свою часть”.

Как известно, конфликт между Stellantis и правительством Италии начались в прошлом году. Концерн является единственным основным производителем автомобилей в Италии, и Таварес ранее обязался увеличить местное производство до 1 миллиона единиц, что является значительным увеличением по сравнению с примерно 750 000 автомобилей, изготовленных в прошлом году.

Несмотря на это, напряжение остается высоким, поскольку руководство Италии планирует сотрудничать с несколькими китайскими производителями автомобилей, пытаясь убедить их создать производственные мощности в стране. В июле сообщалось, что правительство Италии может конфисковать у Stellantis два неактивных бренда: Autobianchi и Innocenti и продать их китайским компаниям.

Местные законы позволяют правительству получить исторические бренды, которые не использовались по крайней мере пять лет. В августе Италия строго предупредила Stellantis о том, что компания должна взять обязательства по строительству обещанного завода по производству аккумуляторов, иначе она рискует потерять государственные средства на сумму 370 миллионов евро из фонда восстановления ЕС после COVID-19.

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Как сообщает Reuters, по словам министра промышленности Италии Адольфо Урсо, Stellantis должен взять на себя твердые обязательства перед нацией и защитить свои местные интересы. “В промышленном плане Stellantis должен быть решительный план Италии, который защищает национальные заводы. Тавареса больше нет, он не понимал реальности”, — сказал Урсо.