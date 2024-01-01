CATL и Stellantis создадут завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Stellantis и китайский производитель аккумуляторов CATL инвестируют €4,1 млрд в строительство в Испании одного из крупнейших в Европе заводов по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом пишет УкрАвтопром.

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Совместное предприятие в Сарагосе может начать производство до конца 2026 года и может достичь мощности 50 гигаватт-часов.

Завод будет поставлять литий-железо-фосфатные аккумуляторы для малых и средних автомобилей, сообщили компании.

Решение построить фабрику в Испании было принято после того, как она воздержалась при голосовании за введение дополнительных пошлин ЕС на импорт китайских электромобилей.

Также на решение CATL выбрать Сарагосу, вместо других европейских городов, повлияли наличие госсубсидий, развитой автомобильной промышленности Испании, зеленой энергетики и более низкая стоимость рабочей силы.