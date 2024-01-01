CATL та Stellantis створять завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Stellantis та китайський виробник акумуляторів CATL інвестують €4,1 млрд у будівництво в Іспанії одного з найбільших в Європі заводів з виробництва акумуляторів для електромобілів. Про це пише УкрАвтопром.

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Спільне підприємство в Сарагосі може розпочати виробництво до кінця 2026 року та може досягти потужності 50 гігават-годин.

Завод постачатиме літій-залізо-фосфатні акумулятори для малих і середніх автомобілів, повідомили компанії.

Рішення побудувати фабрику в Іспанії було прийнято після того, як вона утрималася при голосуванні за введення додаткових мит ЄС на імпорт китайських електромобілів.

Також на рішення CATL обрати Сарагоса, замість інших європейських міст, вплинули наявність держсубсидій, розвиненої автомобільної промисловості Іспанії, зеленої енергетики та нижча вартість робочої сили.