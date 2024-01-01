В Китае электромобили обходят по продажам традиционные авто

Ожидается, что в КНР в следующем году электромобили впервые превысят продажи авто с двигателями внутреннего сгорания, пишет Укравтопром.

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Итак, крупнейший автомобильный рынок в мире на много лет раньше западных конкурентов достигнет цели по электрификации автотранспорта.

В 2020 г. правительство Китая поставило цель к 2035 году нарастить долю электромобилей на автомобильном рынке страны до 50%

По итогам 2024 г. в КНР реализовано около 12 млн электромобилей – на 20% больше, чем в прошлом году. Если тренд сохранится, к 2034 году продажи электромобилей в Китае могут достичь 18 млн ед.

В то же время спрос на традиционные автомобили в Поднебесной падает и по прогнозам экспертов через 10 лет уменьшится до - не более 3 млн. ед.