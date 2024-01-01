Скільки електромобілів купили в Україні у 2024 році

Цього разу ми мали усі шанси спостерігати рівну картину на діаграмі, проте, не обійшлося без впливу певних зовнішніх чинників, пояснюють в Інституті досліджень авторинку.

Зокрема, серпневий пік пов’язаний насамперед зі зростанням у частині імпорту вживаних авто та частково збільшенням обсягу проданих нових. Прискорила ринок тоді інформаційна хвиля про запровадження 15% податку на першу реєстрацію, і частина покупців заплановані на пізніше рішення вимушено перенесла на серпень. Після чого виникла «статистична яма», оскільки машини були куплені «з майбутнього».

Також цікаво які нові автомобілі найкраще продавались торік

Щодо грудня — там обсяги були б більші, зокрема в частині внутрішнього ринку, проте через збій в інформаційній системі НАІС, викликаний кібератакою, сервісні центри 10 днів не надавали послуги з перереєстрації вживаного транспорту, відповідно виникло помітне просідання.

Щодо прогнозів, то з 2026 року повинно повернутись повне розмитнення на електромобілі, що потягне зростання цін на них на 20...40%. Тож у 2025 році очікується деяка активізація у сегменті, яка буде ставати все помітною з наближенням до закінчення року.

Динаміка ринку електромобілів в Україні у 2024 році. Графік ІДА

Структура сегмента за підсумками року наступна:

імпортовані електромобілі з пробігом , частка таких 53,2%, або 41,2 тис. шт., динаміка +37,0%

, частка таких 53,2%, або 41,2 тис. шт., динаміка +37,0% внутрішні перепродажі легковиків групи BEV , частка 33,7%, кількість — 26,1 тис. шт. динаміка +60,1%

, частка 33,7%, кількість — 26,1 тис. шт. динаміка +60,1% нові електроавто займають 13,2% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 10,2 тис. шт., динаміка +40,9%

Кожен з підсегментів у порівнянні з 2023 роком зріс.

До речі де в Україні купили найбільше електромобілів

Станом на 31 грудня 2024 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк електромобілів складає 139,2 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 135,2 тис. Вантажівок на електротязі 3 тис., також є кілька електробусів (5 шт.), та близько 9 сотень мототехніки.