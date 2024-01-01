BYD проти Voklswagen: хто переміг на українському ринку електромобілів

Український автопарк у впродовж минулого року поповнили 10 230 нових легкових електромобілів. Це найбільший показник за всю історію, стверджують в Інституті досліджень авторинку. Щобільше, за цей рік ввезли майже половину з наявних в нашій країні “електричок”.

Також цікаво скільки електромобілів поповнило український автопарк у 2024 році

У порівнянні з 2023 роком теж істотний “плюс” – 40,9%.

Яким страховим компаніям варто довіряти? Тим, хто давно на ринку та має бездоганну репутацію. Страхова компанія ARX вже понад 30 років на ринку (раніше - під назвою АХА-Страхування), з яких 16 є лідером за кількістю чинних полісів КАСКО. Рекламна інформація

Які марки нових електромобілів мали найбільший попит торік? Volkswagen здобув перемогу, але не дуже впевнену. Адже китайський BYD відстав від нього буквально на кілька автомобілів. Дещо більша різниця у кількості проданих авто у Honda, а от 4 та 5 місце теж дуже близькі: між Nissan та Zeekr.

Цікаво, що практично всі ці авто імпортувались “сірими” дилерами з Китаю та вироблені там. Офіційний Volkswagen в Україні не продав жодної “електрички”.



Топ-10 марок нових електромобілів, 2024 рік. Графік ІДА



Наступним кроком варто оглянути Топ-10 моделей нових електромобілів, які найчастіше купували у 2024 році:



Топ-10 моделей нових електромобілів, 2024 рік. Графік ІДА

Ціни на нові легковики групи BEV в Україні починаються з $13 900, середня медіанна ціна складає $37 000, а «верх ринку» – понад $200 000.