Власники поточних моделей BYD розлюченні після обвалу цін на нові авто

Як повідомляє Carscoops, раніше цього місяця автовиробник оголосив, що новий пакет допомоги водієві “God's Eye” стане стандартним для 21 моделі в усіх цінових категоріях. Це чудова новина для майбутніх покупців, проте існуючі власники не зовсім задоволені таким рішенням компанії.

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Натомість вони заполонили онлайн-форуми скаргами про переплату за свої автомобілі й тепер вимагають від BYD компенсації. Повідомляється, що власники BYD висловлюють своє невдоволення на онлайн-платформі 123456auto.com, що зосереджена на якості авто в Китаї.

Моделі, що отримають новий пакет допомоги водієві “God's Eye”

В період з 11 по 17 лютого BYD отримала 4700 скарг. Один незадоволений власник седана BYD Qin L DM-i зазначив, що компанія знизила ціни на модель та додала додаткові функції лише через чотири місяці після того, як він придбав свій автомобіль.

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Водночас інший власник BYD Seal 06 DM-i зазначив, що засмучений появою новішої версії автівки за тією ж ціною, попри те, що він неодноразово запитував представника дилерського центру, чи оновлення неминуче. В результаті компанія визнала скарги, заявивши, що вони були направлені до відповідних відділів.