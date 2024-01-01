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Власники поточних моделей BYD розлюченні після обвалу цін на нові авто

Компанія BYD не на жарт розлютила своїх покупців після рішення зробити систему ADAS God's Eye доступною для 21 моделі в Китаї. Існуючі власники залишили вже понад 4700 скарг, оскільки вважають що переплатили за авто.
Власники автівок BYD ображені на компанію: в чому причина - Auto24

BYD Seal 06 DM-i

Данило Северенчук
logo19 лютого, 20:20
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Як повідомляє Carscoops, раніше цього місяця автовиробник оголосив, що новий пакет допомоги водієві “God's Eye” стане стандартним для 21 моделі в усіх цінових категоріях. Це чудова новина для майбутніх покупців, проте існуючі власники не зовсім задоволені таким рішенням компанії.

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Натомість вони заполонили онлайн-форуми скаргами про переплату за свої автомобілі й тепер вимагають від BYD компенсації. Повідомляється, що власники BYD висловлюють своє невдоволення на онлайн-платформі 123456auto.com, що зосереджена на якості авто в Китаї.

Моделі, що отримають новий пакет допомоги водієві “God's Eye”

В період з 11 по 17 лютого BYD отримала 4700 скарг. Один незадоволений власник седана BYD Qin L DM-i зазначив, що компанія знизила ціни на модель та додала додаткові функції лише через чотири місяці після того, як він придбав свій автомобіль.

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Водночас інший власник BYD Seal 06 DM-i зазначив, що засмучений появою новішої версії автівки за тією ж ціною, попри те, що він неодноразово запитував представника дилерського центру, чи оновлення неминуче. В результаті компанія визнала скарги, заявивши, що вони були направлені до відповідних відділів.

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