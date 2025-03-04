BYD незабаром випускатиме електромобілі на 1000-вольтній платформі: що це дасть

Як зазначає CarNewsChina, нова платформа з підтримкою 1000 вольтів буде поступово впроваджена в найближчі місяці до флагманських моделей бренду. Очікується, що вона дозволить отримувати 300 км запасу ходу всього за 5 хвилин.

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У порівнянні з платформами 800 В, кожні додаткові 100 вольтів збільшують потужність зарядки на 25 кВт при тому самому струмі. Високовольтні платформи зменшують навантаження на батарею, виробляючи менше тепла. Водночас це подовжує термін її служби та забезпечує швидшу зарядку.

Електродвигуни зможуть досягати вищих швидкостей без збільшення розміру. Також зазначається, що BYD працює над чистою електричною архітектурою під кодовою назвою BOX. За чутками, вона матиме кращу енергоефективність.

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Ймовірно, 1000-вольтову архітектуру буде впроваджено в флагманські моделі BYD серії Dynasty, зокрема в Han L, а також Tang L, які були анонсовані в січні. У звіті йдеться, що вони будуть представлені пізніше цього місяця. Крім того, в Китаї також помітили нову зарядну станцію BYD зі швидкістю заряджання 6C.