Китай стал крупнейшим экспортером авто в мире: видеоинфографика

Экспорт автомобилей из Китая стремительно вырос, обойдя крупнейших мировых автогигантов. В частности, в декабре 2024 года Китай экспортировал 6,4 миллиона автомобилей в годовом исчислении, затмив Японию - 4,22 миллиона, Германию - 3,18 миллиона и США - 1,43 миллиона. Об этом по данным MacroMacro сделал инфографику исследователь James Eagle.

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По мнению Джеймса, этот исторический скачок обусловили несколько факторов:

Электромобили (EV) и технологические инновации - ранние инвестиции Китая в электромобили окупаются, стимулируя объемы экспорта.

Оптимизированные цепи поставок - Вертикальная интеграция и местные поставщики предоставляют китайским автопроизводителям острое конкурентное преимущество.

Восходящий мировой спрос - развивающиеся рынки,, нуждаются в бюджетных автомобилях и современных электромобилях, и ищут решения в Китае.