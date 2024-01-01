Укр
Ру

Китай стал крупнейшим экспортером авто в мире: видеоинфографика

Еще 10 лет назад страна экспортировала менее миллиона машин, тогда как Германия и Япония отправляли за границу более 4 миллионов. Но в 2023-м Китай уже стал лидером мирового автопромышленного экспорта.
Китайский автоэкспорт превысил экспорт других стран - Auto24

ФОТО: tawatchai07 на Freepik|

Китайские авто экспортируются в большинство стран мира

Сергей Матусяк
logo15 марта, 09:35
logo0
logo0 мин

Экспорт автомобилей из Китая стремительно вырос, обойдя крупнейших мировых автогигантов. В частности, в декабре 2024 года Китай экспортировал 6,4 миллиона автомобилей в годовом исчислении, затмив Японию - 4,22 миллиона, Германию - 3,18 миллиона и США - 1,43 миллиона. Об этом по данным MacroMacro сделал инфографику исследователь James Eagle.

Также интересно Первая пятерка электромобилей в Украине в феврале - китайские

По мнению Джеймса, этот исторический скачок обусловили несколько факторов:

  • Электромобили (EV) и технологические инновации - ранние инвестиции Китая в электромобили окупаются, стимулируя объемы экспорта.
  • Оптимизированные цепи поставок - Вертикальная интеграция и местные поставщики предоставляют китайским автопроизводителям острое конкурентное преимущество.
  • Восходящий мировой спрос - развивающиеся рынки,, нуждаются в бюджетных автомобилях и современных электромобилях, и ищут решения в Китае.

Современные электромобили очень быстрые и динамичные, поэтому требуют соответствующих шин, которые обеспечивают максимальную управляемость и устойчивость на дороге. Шины Continental SportContact7 созданы именно для стремительных разгонов и надежного торможения, а также подходят для электромобилей.

Рекламная информация

#Новости #Видео #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес