Китайська електрвантажівка Changli подешевшала вдвічі: тепер всього 1000 доларів

У 2021 році мінівантажівку Changli CLZKC-009 за 2000 доларів замовив своїм батькам у село один з американських блогерів. Щоправда, то була заводська ціна. І це навіть не половина від остаточних затрат. Ось що з посиланням на нього через чотири роки пише electrek.co.

Тоді ж сумарно за доставлення з Китаю до США, розмитнення та інші платежі мінімашина обійшлася ютуберу десь під 6000 доларів. Про це Авто24 розповідала в публікації ще восени 2023 року.

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Тепер цю машину можна купити не за 2000, а за 1000 доларів. Всі інші платежі залишилося в силі. Так що економія буде лише на ціннику. Американським покупцям така електрична мінівантажівка стане доступнішою лише частково.

Проблема в тому, що вона не отримала допуск на дороги загального користування, хоча плафони поворотів, габаритів, стопів тут є. Світло фар в обох позиціях також присутнє, як і вогні для номерного знака.

Однак мінівантажівки не призначена для експорту. Її розробляли для використання в сільських районах Китаю. В основному як альтернативу вантажним триколісним моторолерам з кузовом. Тут є кабіна, гарний огляд через добротне скління і комфорт у вигляді невеличкого набору аксесуарів, чого трицикли позбавлені.

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Отримати все у заводській версії навіть за 1000 доларів, звісно, хочеться, але в цю суму практично навіть всередині Китаю покупець не вкладеться, не кажучи вже про її вивезення в іншу країну – додаткові затрати неминучі. Тут навіть до уваги не беруться митні платежі та оплата за доставлення.

Зазвичай власники не тільки тут багато чого додають, але й переробляють. Згаданий вище ютубер оновленням мінівантажівки для батьків займався сам, не наймаючи майстрів. Він додав буксирувальну зчіпку, сонячну панель, встановивши її на даху, та позашляхові шини.

Внутрішню частину кузова мало не відразу довелося перефарбовувати, бо китайська фарба стерлася дуже швидко. Також замінив акумуляторну батарею, поставив потужнішу й продуктивнішу на пробіг.

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Однак попри такі негаразди, в Китаї ця вантажівка має попит – вартість мопедна, а в господарстві як паличка-виручалочка.

Нині автор знову повернувся до цієї теми, оскільки та ціна у 1 000 доларів підкупила. Однак йому слід віддати належне за реальне застереження.

"Зверніть увагу, я нікому не раджу купувати машину. Це дуже погана ідея. Перш за все, китайська заводська ціна – це лише перша частина історії. Ви або станете жертвою шахрайства, або вас пограбує митниця, або ви отримаєте дуже дорогу вантажівку й далеко за 1000 доларів", – розповідає ютубер у своїй черговій публікації.

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При цьому він та його батьки мінівантажівкою задоволені: після всіх доопрацювань та доповнень вона весь цей час вірою і правдою служить у господарстві. Щоправда, її маршрути за межі ранчо не виходять, на дороги загального користування вантажівка не виїздить.

При цьому блогер не відкидає, що за умови сертифікації та допуску Changli на дороги й вулиці, а також додаткових доопрацювань на кшталт фаркопа чи сонячної панелі або потужнішої батареї для збільшення пробігу, акумуляторна вантажівка з функцією гідравлічного самоскида чи просто в кузові пікапа була б популярною.

Попит був би не тільки у власників ранчо та фермерів з сільської місцевості, але й у містах. Там маленькі акумуляторні машини доставлення у виконанні закритого герметичного кузова, в т.ч. кур'єрського виконання чи з установкою температурного режиму, також цінуються.