Продажі китайських авто в Європі обвалились

У листопаді частка китайських автовиробників у продажах електромобілів у Європі впала до найнижчого рівня за вісім місяців. Зниження виникло після впровадження ЄС вищих імпортних тарифів на китайські електромобілі, повідомляє Belganews.

Китайські виробники, такі як BYD і SAIC Motor, який володіє британським брендом спортивних автомобілів MG, склали 7,4 відсотка нових реєстрацій електромобілів в ЄС у листопаді. За даними дослідника ринку Dataforce, це менше, ніж 8,2 відсотка в жовтні та найнижчого рівня з березня.

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ЄС ввів додаткові мита до 35 відсотків після того, як розслідування показало, що державна допомога Китаю давала китайським автовиробникам несправедливу конкурентну перевагу над їхніми європейськими конкурентами.

Місяці переговорів не змогли вирішити торгову суперечку між ЄС і Китаєм, що змусило Брюссель додати нові тарифи до існуючого 10-відсоткового мита на імпорт електромобілів китайського виробництва. У відповідь Китай розпочав власні розслідування недобросовісної торгової практики, зокрема щодо європейських молочних продуктів і продуктів зі свинини.