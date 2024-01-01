Продажи китайских автомобилей в Европе обвалились

В ноябре доля китайских автопроизводителей в продажах электромобилей в Европе упала до самого низкого уровня за восемь месяцев. Снижение возникло после введения ЕС более высоких импортных тарифов на китайские электромобили, сообщает Belganews.

Китайские производители, такие как BYD и SAIC Motor, который владеет британским брендом спортивных автомобилей MG, захватили 7,4 процента новых регистраций электромобилей в ЕС в ноябре. По данным исследователя рынка Dataforce, это меньше, чем 8,2 процента в октябре и самого низкого уровня с марта.

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ЕС ввел дополнительные пошлины до 35 процентов после того, как расследование показало, что государственная помощь Китаю давала китайским автопроизводителям несправедливое конкурентное преимущество над их европейскими конкурентами.

Месяцы переговоров не смогли решить торговый спор между ЕС и Китаем, что вынудило Брюссель добавить новые тарифы к существующей 10-процентной пошлине на импорт электромобилей китайского производства. В ответ Китай начал собственные расследования недобросовестной торговой практики, в частности в отношении европейских молочных продуктов и продуктов из свинины.