Які авто з Китаю: купували українці у лютому

Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 од. (-31%); вживаних – 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 116 од.; Zeekr 7X - 65 од.; Volkswagen ID.4 - 55 од.; Zeekr 001 - 46 од.; Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: