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Які авто з Китаю: купували українці у лютому

Більшість ввезених в Україну автомобілів китайського походження – електричні. У порівняні з лютим минулого року об’єми імпорту суттєво скоротились.
Названо найпопулярніші китайські авто лютого - Auto24
Євген Гудущан
logo12 березня, 12:40
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Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 од. (-31%); вживаних – 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 116 од.;
  2. Zeekr 7X - 65 од.;
  3. Volkswagen ID.4 - 55 од.;
  4. Zeekr 001 - 46 од.;
  5. Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Zeekr 001 - 32 од.;
  2. Zeekr 7X - 18 од.;
  3. Volkswagen ID.4 - 14 од.;
  4. Tesla Model 3 - 13 од.;
  5. Honda M-NV - 10 од.
#Електромобіль #Автобізнес #Реєстрація авто #Новини