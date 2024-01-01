Які авто з Китаю: купували українці у лютому

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Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
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Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 од. (-31%); вживаних – 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 116 од.;
- Zeekr 7X - 65 од.;
- Volkswagen ID.4 - 55 од.;
- Zeekr 001 - 46 од.;
- Volkswagen ID.Unyx - 45 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 32 од.;
- Zeekr 7X - 18 од.;
- Volkswagen ID.4 - 14 од.;
- Tesla Model 3 - 13 од.;
- Honda M-NV - 10 од.