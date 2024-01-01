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Какие авто из Китая: покупали украинцы в феврале

Большинство ввезенных в Украину автомобилей китайского происхождения – электрические. По сравнению с февралем прошлого года объемы импорта существенно сократились.
Названы самые популярные китайские авто февраля - Auto24
Евгений Гудущан
logo12 марта, 12:40
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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Это на 35% меньше, по сравнению с февралем 2024 года. Из этого количества: новых – 690 ед. (-31%); подержанных – 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus - 116 ед.;
  2. Zeekr 7X - 65 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 - 55 ед.;
  4. Zeekr 001 - 46 ед.;
  5. Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Zeekr 001 - 32 ед.;
  2. Zeekr 7X - 18 ед.;
  3. Volkswagen ID.4 - 14 ед.;
  4. Tesla Model 3 - 13 ед.;
  5. Honda M-NV - 10 ед.
#Новости #Электромобиль #Регистриция автомобиля #Aвтобизнес