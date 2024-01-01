Какие авто из Китая: покупали украинцы в феврале

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Китай стал крупнейшим экспортером авто в мире: видеоинфографика

Это на 35% меньше, по сравнению с февралем 2024 года. Из этого количества: новых – 690 ед. (-31%); подержанных – 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 116 ед.; Zeekr 7X - 65 ед.; Volkswagen ID.4 - 55 ед.; Zeekr 001 - 46 ед.; Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: