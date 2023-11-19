Фанат аккумуляторов и автор книг-бестселлеров Миха Толл два года назад выписал из Китая родителям во Флориду китайский электрический минигрузовик за 2000 долларов. Теперь он делится впечатлениями от работы и состоянием этой машины.

Мои родители живут на ранчо в сельской местности, и я сделал им такой подарок за 2000 долларов. Правда, цена выросла после перевозки из Китая и после того, как я в заказе добавил в заводскую комплектацию более мощную батарею. Это было оправдано.

Минигрузовик Changli CLZKC-009 прост и неприхотлив. Она развивает скорость всего до 40 км/ч, а салон здесь не из натуральной кожи. Кабина имеет электрические стеклоподъемники, дверные замки и настоящий кондиционер. Правда, кондиционер в заводскую комплектацию не входит, поэтому тоже пришлось доплачивать.

Читайте также Hyundai показала миниатюрный кроссовер Exter

Автомобиль длинной всего 3,5 метра занимает мало места, его легко перемещать между деревьями и препятствиями он как квадроцикл. Пикап может справиться с недельной или более длительной работой на территории ранчо моей семьи с одним зарядом аккумулятора емкостью 6 кВт-ч.

Когда я впервые показал свой мини-грузовик в Интернете, то надо мной смеялись: мол, автомобиль не продержится и трех месяцев. "Хорошо, что позади есть кузов, будет куда сбрасывать куски и детали, когда они отпадут", – смеялся один из остряков.

Визуально минигрузовик похож на современные американские пикапы, но в уменьшенном виде. Фото: Миха Толл

Через три месяца, а потом через тридцать месяцев и вот уже через два года ничего здесь не отвалилось, машина работает на радость родителям и, конечно, мне. Я провел еще несколько серьезных испытаний с превышением паспортных рекомендаций автомобиля и тот их выдержал, чем очень удивил моих подписчиков на Youtube.

Для кроссоверов Continental разработал новую шину WinterContact TS 870 P. Рисунок протектора на этой шине сделан таким образом, что очень быстро вытесняет воду из пятна контакта, что обеспечивает лучшую управляемость, более короткий тормозной путь и эффективную защиту от аквапланирования. Рекламная информация

Смеется тот, кто смеется последний

За первый год эксплуатации произошла одна поломка – машина избавилась от заднего катафота. Он из строя не вышел, мой папа раздавил его, используя функцию сброса – наклонил кузов на препятствие и отражатель света лопнул.

Прошел еще один год, и грузовик продолжает выполнять тяжелую работу по подворью. Функция подъема кузова действительно работает лучше, поскольку гидравлический шток большого размера, кажется, износился до необходимого предела, благодаря чему он работает более плавно. А раньше была проблема.

Читайте также Мини-грузовики неожиданно приобрели популярность там, где раньше уважали большие пикапы

В первые месяцы кузов после выгрузки на обратном пути не до конца садился на раму, поскольку он легок и его веса не хватало надавить на гидравлику цилиндра. Поэтому приходилось рукой тянуть самосвальную платформу вниз, помогая ей сесть на транспортное место.

За два года гидроцилиндр кузова с задним сбросом немного износился и теперь платформа после выгрузки легко возвращается в транспортное положение. Фото: Миха Толл

Моя семья часто использует электрический минигрузовик для перевозки мульчи, мусора, песка, компоста, стрижки газона, бревен, веток деревьев и другого материала. Функция сброса позволяет легко разгружать все – не нужно вытаскивать лопату из кузова грузовика, когда вы можете просто наклонить платформу и сбросить кучу мусора или любой сыпучки.

Совершенствование предела не знает

Подвеска изначально была немного жесткой, поэтому мы заменили пружинные катушки на более легкие, поскольку слишком жесткие для внедорожного использования себя не оправдали. Конечно, на грузоподъемности это сказалось, но не сильно. Замена их на более мягкие пружины значительно улучшила комфорт езды. Была вероятность, что загруженный кузов будет приседать чуть больше.

Этого не вышло. Благодаря тому, что новые пружины были немного длиннее оригинальных задних, поэтому мы случайно подняли заднюю часть. Однако при погрузке паспортных 400 и даже больше килограммов все приходит в норму, кузов не проседает и не чиркает по колесам – все выровнялось.

Читайте также Citroen показал пикапчик, сделанный из экологически чистых материалов

Такая механическая модернизация показывает, что усовершенствованию нет предела и с этим грузовиком легко работать. Многие спрашивали меня о получении запасных частей, если что-нибудь сломается. Отвечаю: большинство деталей можно найти на месте или, по крайней мере, заменить подобными. Пружины, к примеру, пришли из Amazon.

Конечно, кузов грузовика был поцарапан от всех перевозок, хотя глубокие царапины на краске показали, что заводская защита от ржавчины в основном работает. Зачистили, покрасили дно кузова и положили подстилку. По собственному опыту скажу, что любой рабочий грузовик со временем получит царапины кузова, поэтому подстилку следует положить с самого начала.

Так выглядел кузов после 18 месяцев эксплуатации в оригинальной краске (вверху), а так получилось после новой покраски (внизу). Фото: Миха Толл

Со временем решил поменять шины. Оригинальная резина была неплохая, но я надел гораздо более агрессивную резину, предназначенную для квадроциклов. Они дают пикапу на обычной местности силы и улучшают ходовые возможности. Новые покрышки также заказал на Amazon.

Читайте также На Alibaba продают электрические пикапы за $2000

Последним дополнением стало сцепное устройство. По-моему, он должен быть с самого начала в заводском исполнении. Это не упрек конструкторам, но такой узел буксировки в машине не лишний. Очевидно, проблема заключается в том, что это самосвал, рама здесь несколько иная и заводу ставить прицепное устройство в раму не было нужды. Опыт указывает, что прицепной блок нужен.

Для смягчения хода сменили пружины задней подвески. Слева новые – они немного длиннее оригинальных, но дают мягкие легкие колебания и пикап теперь внутренности не вытряхивает. Фото: Миха Толл

Я просто сварил свою конструкцию из коробчатых труб и подсоединил его к задней оси, где установлен электродвигатель. Родители и я нечасто пользуемся буксировочным устройством, но оно пригодится, чтобы вытащить мою лодку из озера, когда я хочу выполнять техническое обслуживание, или нужно что-то тянуть по территории. Его следует иметь даже если он используется не так часто.

Заряжаемся без электросчетчика

Не знаю, какой точный диапазон хода имеет стандартная батарея, потому что еще в заводском заказе указал установку более мощного аккумулятора. Это мне, конечно, прибавило в цене и вместо двух тысяч долларов я заплатил на тысячу больше, поскольку поставили более батарею на 6 кВт-ч вместо 4-киловаттной. Кстати, доставка электромобиля из Китая в США обошлась в 2 тысячи долларов, как и цена самой машины в стандартной комплектации с завода-изготовителя.

Читайте также Ford патентует уникальную подвеску для пикапов.

Мы добавили маленькую солнечную панель. Поставили ее на крыше кабины для попутной подзарядки батареи, что увеличило время между подзарядками примерно с одного или двух раз в неделю до каждых трех недель. Экономическая выгода оказалась бесспорной.

Обычно мы заряжаем грузовик каждые пару недель, его запас хода составляет примерно 100-130 км, что для нашего ранчо вполне достаточно.

Обратите внимание на крышу кабины, где установлена небольшая солнечная панель для попутной подзарядки. Фото: Миха Толл

Естественно, зарядка производится от сети. В этом случае используем зарядное устройство примерно на 500-600 Вт, которое поставлялось с грузовиком. Но для экономии мы купили еще мощный повербанк и солнечную электростанцию. Я могу заряжать мини-грузовик от солнечной энергии набора из четырех солнечны х панелей. Они работают как солнечный генератор.

Здесь интересный момент. Зарядную портативную станцию, своего рода крупный повербанк, мы также заряжаем от солнечных панелей – получается большая экономия. При необходимости, если стоит облачная погода, мы можем питать электромобиль именно из накопителя электроэнергий.

В основном используются солнечные панели. Станция в течение дня полностью заряжает батарею и счет на электроснабжение не выставляет. Фото: Миха Толл

Запустив солнечные батареи одновременно с зарядным устройством грузовика, я могу пополнить солнечный генератор почти так же быстро, как он сбрасывает энергию в грузовик.

А на дорогу – нельзя!

После двух лет почти ежедневного использования грузовик нареканий не вызывает. Это настоящая рабочая лошадка для ранчо. Конечно, внешний вид изменился. Здесь и там есть какие-то царапины. Обивка сиденья водителя выглядит более потертой, чем место пассажира, ведь в кабине редко сидят два человека. А так машина как новая.

Единственная проблема в том, что это не автомобиль для улиц и дорог общего пользования. Просто он не отвечает требованиям безопасности. Чтобы ввезти его в страну, мне пришлось предоставить гарантии, что я буду использовать его только для собственных нужд вне дорог и уличной сети только как сельскохозяйственную машину.

Я рад тому, что мои родители от этой машины в восторге: через два года эта маленькая рабочая лошадка так же сильна и вынослива. Фото: Миха Толл

Если честно, то при условии сертификации машины с допуском на дороги и улицы, этот небольшой грузовик с минимальными наворотами, но прочно сконструированный, с функцией гидравлического самосвала, был бы чрезвычайно популярен для садоводов-огородников, владельцев ранчо и фермеров, живущих в сельской местности.