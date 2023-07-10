Малогабартины бескапотные пикапчики, десятилетиями производившие в Японии для внутреннего рынка, неожиданно стали популярны в США.

Как известно, в Японии популярны маленькие легковые автомобили kei-cars, выпускаемые только для местного рынка. Нет, американцы в них до сих пор не могут влезть. А вот грузовые крохотные грузовики kei truck неожиданно приобрели популярность.

В сегменте кей-грузовиков встречаем Suzuki Carry, Honda Acty, Daihatsu Hijet, Mazda Scrum и Subaru Sambar. Все они уже много лет выпускаются, но в последнее время на этих “японцев” подсели в США и Австралии, где обычно покупали большие пикапы.

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Вот такие размеры имеют kei-грузовики относительно роста среднего человека – кроха да и только. Фото: Мayberryminitruck

"Каждый год за последние семь лет мы увеличивали наши продажи в целом, и большая часть из них приходится на автомобили Kei. Вероятно, это наш самый популярный поисковый запрос, и это то, что привлекает большинство людей на наш веб-сайт., – подчеркнул на одном из брифингов президент компании Japan Car Direct Insider Мэтт Матусяк.

В богатой легковыми мини-грузовиками типа pickup Америке малыши семейства kei truck приобретают все больший спрос. Бортовой грузовик Honda Acty 1996 года можно приобрести за 5000 долларов.

В сегменте мини-грузовиков преобладают бортовые кузовные платформы – спрос на них большой. Фото производителей и дилеров

Компактные размеры этих машин делают их маневренными, поэтому они способны вписываться в ограниченное пространство, сохраняя при этом большую грузоподъемность. Да и цена их просто забавная.

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Здесь есть интересная деталь по kei truck: новые машины этого сегмента на дорогах США эксплуатировать запрещено через правый руль и другие федеральные стандарты, а вот винтажные машины в возрасте от 25 лет – пожалуйста! Это единственный сегмент подержанных транспортных средств, столь активно ввозимый в страну.

Всевозможные кузовные надстройки и разные версии ходовой базы также встречаются, но реже. Фото производителей и дилеров

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Старые 25-летние по возрасту, но добротные японские кей-машины, гораздо меньше капотных pickup, но со значительно большим размером кузова, заполонили все без исключения штаты Америки.

В перечне бескапотных мини-грузовиков есть представители других известных и вновь созданных брендов, которые взялись осваивать эту нишу. Однако это тема уже отдельного разговора.