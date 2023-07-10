Малогабартині безкапотні пікапчики, які десятиліттями робили в Японії для внутрішнього ринку, несподівано стали популярними у США.

Як відомо, в Японії популярні маленькі легкові автомобілі kei-cars, які випускають лише для місцевого ринку. Ні, американці в них досі не можуть влізти. А от вантажні крихітні вантажівки kei truck несподівано набули популярності.

У сегменті кей-вантажівок зустрічаємо Suzuki Carry, Honda Acty, Daihatsu Hijet, Mazda Scrum та Subaru Sambar. Усі вони вже багато років випускаються, але останнім часом на таких «японців» підсіли в США та Австралії, де зазвичай купували великі пікапи.

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Ось такі розміри мають kei-вантажівки відносно зросту середньої людини – крихітка та й годі. Фото: Мayberryminitruck

"Щороку протягом останніх семи років ми збільшували наші продажі в цілому, і більша частина з них припадає на автомобілі Kei. Ймовірно, це наш найпопулярніший пошуковий запит, і це те, що приваблює більшість людей на наш веб-сайт", – підкреслив на одному з брифінгів президент компанії Japan Car Direct Insider Метт Матусяк.

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У багатій на легкові міні-вантажівки типу pickup Америці малюки сімейства kei truck набувають дедалі більшого попиту. Бортову вантажівку Honda Acty 1996 року можна придбати за 5000 доларів.

У сегменті міні-вантажівок переважають бортові кузовні платформи – попит на них великий. Фото виробників та дилерів

Компактні розміри цих машинок роблять їх маневреними, тож вони здатні вписуватися в обмежений простір, зберігаючи при цьому неабияку вантажопідйомність. Та й ціна них просто смішна.

Тут є цікава деталь щодо kei truck: нові машини цього сегменту на дорогах США експлуатувати заборонено через праве кермо та інші федеральні стандарти, а ось вінтажні машини віком від 25 років – будь ласка! Це єдиний сегмент вживаних транспортних засобів, який настільки активно ввозиться у країну.

Усілякі кузовні надбудови та різні версії ходової бази також зустрічаються, але рідше. Фото виробників та дилерів

До речі в Україні дозволили реєструвати авто з правим кермом

Старі 25-річні за віком, але добротні японські кей-машини, що набагато менші від капотних pickup, але зі значно більшим розміром кузова, заполонили усі без винятку штати Америки.

У переліку безкапотних міні-вантажівок є представники інших відомих та новостворених брендів, які взялися освоювати цю нішу. Однак це тема вже окремої розмови.