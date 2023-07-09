Які автомобілі з кузовом пікап очікувати наприкінці 2023 та на початку 2024 років на американський ринок.

Пікапи – безперечно, це про ринок США. Тут продаються сотні тисяч нових пікапів на рік, а вживаних – мільйони. Саме тому один з американських пікапів входить до числа найбільш продаваних автомобілів у світі.

Втім, Україна теж може “розкусити” цю групу машин, оскільки пікапи стали найкращою оперативною машиною швидкого реагування для усіх підрозділів ЗСУ.

Також цікаво "Запорожець" теж колись був пікапом

Попри світову тенденцію до електромобілів та економії пального, сегмент пікапів у США не дуже змінюється. Так, з’являються й електричні версії, але бензинових менше не стає. Ось і невдовзі ринок поповниться десятком нових моделей так модифікацій.

Редакція Авто24 сформувала список найбільш рейтингових пікапів на базі позашляховиків, які невдовзі з’являться у продажу.

Tesla Cybetruck

Електричний пікап, який Ілон Маск обіцяє вже три роки, настільки близький до серійного виробництва, що має все-таки почати виходити у світ. Про це свідчать численні фотографії, зроблені поблизу Гігафабрики Tesla. Про характеристики цього чудо-пікапа, який здатен суттєво перекроїти сталий американський ринок “Траків”, сказано вже багато, але почекаємо офіційної інформації.

Toyota Tundra 2025

Пікап з подвійною кабіною розширить продуктову лінію виробника. Рекомендована виробником ціна починається з 40 000 доларів.

Читайте також В Америці за старий Toyota Land Cruiser 80 просять 110 000 доларів

Nissan Navara 2025 року



На фото лише концепція, навряд чи серійна модель буде виглядати схоже. Машина з'явиться у дилерів наприкінці першого кварталу 2024 року за ціною від 32 000 доларів. Стартова ціна екстремального варіанту Pro 4x Warrior складатиме близько 72 000 доларів і може зрости до 80 000 доларів у залежності від додаткового обладнання.

Ford F-150 2025 року



У цьому році надійде у продаж версія Raptor R з рекомендованою ціною 107 тисяч доларів. А Ford F-150 2025 року сильно не зміниться. Нині виробник активно працює над новим проектом під назвою T3. В активній фазі розробки перебуває модель F-150 Lightning – це електричний пікап, дата випуску якого запланована на 2025 рік.

Читайте також Ford дебютуватиме на майбутньому "Дакарі"

Mercedes-Benz X-Class 2024 року



Офіційно цей пікап ще не представлений. Орієнтовно повернення вантажівки X-Class може відбутися під кінець 2023 року. Ціна поки невідома.

RAM 1500 TRX 2024 року



Появу цього пікапу на дорогах можна очікувати у другій половині другого півріччя 2023 року. Дехто каже про цінник понад 100 тисяч доларів. TRX матиме багато оновлень, оскільки готується у своєму класі конкурувати з високопродуктивною версією F-150 Raptor R, яку виставляє Ford.

Читайте також Оголошено ціни на найдорожчий Nissan в історії

Nissan Navara 2024 року



Пікап з'явиться у дилерських центрах в останньому кварталі 2023 року. Стартова ціна Navara початкового рівня тепер буде перевищувати 30 000 доларів.

Kia Mohave Pickup 2024 року



Нова модель почне надходити до дилерів у першій половині 2024 року. Ціна новачка повинна починатися приблизно з 30 000 доларів, але остаточно її виробник ще не зафіксував як рекомендовану.

Читайте також Волонтери викупили недороблені позашлязовики Kia для ЗСУ

Hyundai Santa Cruz

Ця машина зі спортивним зовнішнім виглядом більше схожа на спортивно-пригодницький автомобіль, ніж на пікап. Початкова рекомендована виробником роздрібна ціна зафіксована на рівні 25 700 доларів.

Santa Cruz тиражується з подвійною кабіною. Однак простір для ніг на задніх сидіннях, як і у Ford Maverick, обмежений. Силовий агрегат пропонується у двох варіантах. Базовим став 2,5-літровий двигун на 190 к.с. Друга моторна версія має 2,5-літровий двигун з турбонаддувом на 275 кінських сил.

Читайте також Пікап Hyundai Santa Cruz показався на перших офіційних фото

Обидві версії мають 8-ступеневу автоматичну коробку передач, а модель з турбонаддувом ще й включає коробку передач з подвійним зчепленням. Незалежно від версії двигуна система повного приводу доступна як опція.



Maxus

Компанія Maxus китайського концерну SAIC весною представила лінійку пікапів, що раніше належали до T-серії, а відтепер стали називатися Interstellar.

На чолі стоїть Maxus Interstellar L для комерційного використання. За нього в Китаї просять майже 13 000 доларів. Він іде у двох моторних версіях та довжини (5365 мм, 5680 мм). Тут залишився бензиновий агрегат з потенціалом 160 к.с. (230 Нм), але замість "автомата" стоїть механічна коробка, що для комерційних маршрутів зручніше. Дизельна версія 143-сильного двигуна (360 Нм) агрегатується з механічною 6-ступеневою КП.

Читайте також Чеські пікапи з зенітками прибули до України воювати проти рашистів

Maxus Interstellar R має також дві версії двигуна та довжини. У нього один дисплей для панелі приладів (10,25 дюйма), а другий – для медіасистеми (12,3 дюйма). У Китаї на ціннику Interstellar стоїть $15 600.

Maxus Interstellar H походить від Maxus T90. Нинішня його вартість у Китаї стартує з 18900 доларів. Сюди поставили автоматичний круїз-контроль, що ніби натякає на автопілот. Також є два варіанти довжини кузова.

Фото виробників