Тестовий автомобіль Tesla Cybertruck, повністю покритий камуфляжною вініловою плівкою, був помічений вчора в Пало-Альто, Каліфорнія, а фотографії були завантажені на форум Cybertruck Owners Club.

Це дивно, тому що Tesla не є адептом використання камуфляжу на своїх тестових прототипах і дуже рідко покладалася на цю практику в минулому. «Добре, що ми використали камуфляж, лол», — жартома написав Ілон Маск у Twitter про фотографії.

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Проте, схоже, що компанія переглядає свою позицію щодо камуфляжів, принаймні, що стосується Cybertruck. Виробники автомобілів зазвичай загортають прототипи своїх нових або оновлених моделей, щоб приховати їх дизайн, пропорції та інші особливості, які ще не відомі громадськості.

Tesla не дотримується цієї практики, натомість віддає перевагу тестуванню своїх нових прототипів під виглядом випробувальних мулів. Крім того, у тих рідкісних випадках, коли помічають новий прототип Tesla, він зазвичай не загорнутий у камуфляж.

Але це останнє спостереження Tesla Cybertruck — це прямо протилежне. Прототип має те, що виглядає як пустельний камуфляж, і ми повинні визнати, що це виглядає круто. Тепер важко сказати чому Tesla випускає повністю закамуфльований Cybertruck після того, як електричну вантажівку багато разів помічали без камуфляжу.

Tesla намагається приховати якийсь новий елемент, встановлений на Cybertruck? Ми дуже уважно переглянули фотографії, але, крім камуфляжу, ми не змогли знайти нічого відмінного на цьому прототипі порівняно з попередніми спостереженнями. Нахабний коментар Ілона Маска до фотографій – «Добре, що ми використовували камуфляж, лол» – також не допомагає нам розгадати цю таємницю.

Камуфляж мав би сенс, якби Tesla планувала запропонувати заводську плівку як опцію для Cybertruck, але немає жодних ознак того, що автовиробник розглядає таку можливість.