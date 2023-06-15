Тестовый автомобиль Tesla Cybertruck, полностью покрытый камуфляжной виниловой пленкой, был замечен вчера в Пало-Альто, Калифорния, а фотографии были загружены на форум Cybertruck Owners Club.

Это удивительно, потому что Tesla не является адептом использования камуфляжа на своих тестовых прототипах и очень редко полагалась на эту практику в прошлом. «Хорошо, что мы использовали камуфляж, лол», — в шутку написал Илон Маск в Twitter о фотографиях.

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Однако, похоже, что компания пересматривает свою позицию по камуфляжам, по крайней мере, что касается Cybertruck. Производители автомобилей обычно заворачивают прототипы своих новых или обновленных моделей, чтобы скрыть их дизайн, пропорции и другие особенности, еще неизвестные общественности.

Tesla не придерживается этой практики, но предпочитает тестировать свои новые прототипы под видом испытательных ил. Кроме того, в тех редких случаях, когда замечается новый прототип Tesla, он обычно не завернут в камуфляж.

Но это последнее наблюдение Tesla Cybertruck – это прямо противоположное. Прототип имеет то, что выглядит как пустынный камуфляж, и мы должны признать, что это круто. Теперь трудно сказать почему Tesla выпускает полностью закамуфлированный Cybertruck после того, как электрический грузовик много раз замечали без камуфляжа.

Tesla пытается скрыть какой-нибудь новый элемент, установленный на Cybertruck? Мы очень внимательно просмотрели фотографии, но кроме камуфляжа мы не смогли найти ничего отличного на этом прототипе по сравнению с предыдущими наблюдениями. Наглый комментарий Илона Маска к фотографиям – «Хорошо, что мы использовали камуфляж, лол» – тоже не помогает нам разгадать эту тайну.

Камуфляж имел смысл, если бы Tesla планировала предложить заводскую пленку как опцию для Cybertruck, но нет никаких признаков того, что автопроизводитель рассматривает такую возможность.