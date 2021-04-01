Повноцінний дебют першого пікапа Hyundai призначений на 15 квітня, тож виробник поступово знімає обгортки і ділиться першими офіційними зображеннями новинки.

Hyundai оприлюднила чотири затемнені зображення пікапа, на яких його вже цілком пристойно можна роздивитись з усіх кутів.

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Концепт пікапа Santa Cruz дебютував ще в січні 2015 року. У якості основи прототип використовував шасі кросовера Santa Fe, мав несучий кузов і кабіну з маленькими стулками задніх дверей. Розробка серійного пікапа постійно відкладалася, але у 2017 році йому дали зелене світло, хоча й із переглянутою структурою.

В результаті Santa Cruz отримав базу компактнішого кросовера Tucson нового покоління. У нього запозичені не лише платформа і несуча конструкція, але і вся передня частина кузова – “обличчя” і передні двері з характерним перетином трьох граней. Кабіна, на відміну концепту, має повноцінні задні двері.

Платформа Tucson для Santa Cruz означає передній привід з муфтою підключення задньої осі. Також вона означає, що у пікапа Hyundai не буде конкурентів на ключовому (а, можливо, і єдиному) ринку – США. Тому автовиробник заявляє, що Santa Cruz представляє новий клас автомобілів – Sport Adventure Vehicle (SAV).

Виробництво Hyundai Santa Cruz стартує влітку на заводі компанії в штаті Алабама, де роблять кросовери Santa Fe і Tucson, а також седани Sonata і Elantra.

Фото: Hyundai Santa Cruz 2021 / Hyundai