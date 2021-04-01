Полноценный дебют первого пикапа Hyundai назначен на 15 апреля, поэтому производитель постепенно снимает обертки и делится первыми официальными изображениями новинки.

Hyundai обнародовала четыре затемненных изображения пикапа, на которых его уже вполне прилично можно рассмотреть со всех углов.

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Концепт пикапа Santa Cruz дебютировал еще в январе 2015 года. В качестве основы прототип использовал шасси кроссовера Santa Fe, имел несущий кузов и кабину с маленькими створками задней двери. Разработка серийного пикапа постоянно откладывалась, но в 2017 году ему дали зеленый свет, хотя и с пересмотренной структурой.

В результате Santa Cruz получил базу компактного кроссовера Tucson нового поколения. У него заимствованы не только платформа и несущая конструкция, но и вся передняя часть кузова – "лицо" и передние двери с характерным приятным трех граней. Кабина, в отличие концепта, имеет полноценные задние двери.

Платформа Tucson для Santa Cruz означает передний привод с муфтой подключения задней оси. Также она означает, что у пикапа Hyundai не будет конкурентов на ключевом (а, возможно, и единственном) рынка – США. Поэтому автопроизводитель заявляет, что Santa Cruz представляет новый класс автомобилей – Sport Adventure Vehicle (SAV).

Производство Hyundai Santa Cruz стартует летом на заводе компании в штате Алабама, где делают кроссоверы Santa Fe и Tucson, а также седаны Sonata и Elantra.

Фото: Hyundai Santa Cruz 2021 / Hyundai