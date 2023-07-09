Какие автомобили с кузовом пикап ожидать в конце 2023 и начале 2024 годов на американский рынок.

Пикапы – безусловно, это о рынке США. Здесь продаются сотни тысяч новых пикапов в год, а подержанных – миллионы. Именно поэтому один из американских пикапов входит в число самых продаваемых автомобилей в мире.

Впрочем, Украина тоже может “раскусить” эту группу машин, поскольку пикапы стали лучшей оперативной машиной быстрого реагирования для всех подразделений ВСУ.

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Несмотря на мировую тенденцию к электромобилям и экономии горючего, сегмент пикапов в США не сильно меняется. Да, появляются и электрические версии, но бензиновых меньше не становится. Вот и вскоре рынок пополнится десятком новых моделей и модификаций.

Редакция Авто24 сформировала список наиболее рейтинговых пикапов на базе внедорожников, которые вскоре появятся в продаже.

Tesla Cybetruck

Электрический пикап, который Илон Маск обещает уже три года, настолько близок к серийному производству, что должен начать выходить в свет. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные вблизи Гигафабрики Tesla. О характеристиках этого чудо-пикапа, способного существенно перекроить постоянный американский рынок Траков, сказано уже много, но подождем официальной информации.

Toyota Tundra 2025

Пикап с двойной кабиной расширит продуктовую линию изготовителя. Рекомендованная производителем цена начинается с 40 000 долларов.

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Nissan Navara 2025 года



На фото только концепция, вряд ли серийная модель будет смотреться похоже. Машина появится у дилеров в конце первого квартала 2024 г. по цене от 32 000 долларов. Стартовая цена экстремального варианта Pro 4x Warrior составит около 72 000 долларов и может вырасти до 80 000 долларов в зависимости от дополнительного оборудования.

Ford F-150 2025 года



В этом году поступит в продажу версия Raptor R с рекомендованной ценой в 107 тысяч долларов. А Ford F-150 в 2025 году сильно не изменится. В настоящее время производитель активно работает над новым проектом под названием T3. В активной фазе разработки находится модель F-150 Lightning – это электрический пикап, выпуск которого запланирован на 2025 год.

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Mercedes-Benz X-Class 2024 года



Официально этот пикап еще не представлен. Ориентировочно возврат грузовика X-Class может произойти к концу 2023 года. Цена пока неизвестна.

RAM 1500 TRX 2024 года



Появления этого пикапа на дорогах можно ожидать во второй половине второго полугодия 2023 года. Некоторые говорят о ценнике более 100 тысяч долларов. TRX будет иметь много обновлений, поскольку готовится в своем классе конкурировать с производящей Ford высокопроизводительной версией F-150 Raptor R.

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Nissan Navara 2024 года



Пикап появится в дилерских центрах в последнем квартале 2023 года. Стартовая цена Navara исходного уровня теперь будет превышать 30 000 долларов.

Kia Mohave Pickup 2024 года



Новая модель начнет поступать дилерам в первой половине 2024 года. Цена новичка должна начинаться примерно с 30 000 долларов, но окончательно ее изготовитель еще не зафиксировал как рекомендованную.

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Hyundai Santa Cruz

Эта машина со спортивным внешним видом больше похожа на спортивно-приключенческий автомобиль, чем на пикап. Начальная рекомендуемая производителем розничная цена зафиксирована на уровне 25 700 долларов.

Santa Cruz тиражируется с двойной кабиной. Однако пространство для ног на задних сиденьях, как и у Ford Maverick, ограничено. Силовой агрегат предлагается в двух вариантах. Базовым стал 2,5-литровый двигатель на 190 л. Вторая моторная версия имеет 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом на 275 лошадиных сил.

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Обе версии имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а модель с турбонаддувом еще включает коробку передач с двойным сцеплением. Вне зависимости от версии двигателя система полного привода доступна как опция.



Maxus

Компания Maxus китайского концерна SAIC весной представила линейку пикапов, ранее принадлежавших к T-серии, а теперь стали называться Interstellar.

Во главе стоит Maxus Interstellar L для коммерческого использования. За него в Китае просят около 13 000 долларов. Он идет в двух моторных версиях и длине (5365 мм, 5680 мм). Здесь остался бензиновый агрегат с потенциалом 160 л. (230 Нм), но вместо "автомата" стоит механическая коробка, что для коммерческих маршрутов удобнее. Дизельная версия 143-сильного двигателя (360 Нм) агрегатируется с механической 6-ступенчатой КП.

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Maxus Interstellar R имеет две версии двигателя и длины. У него один дисплей для приборной панели (10,25 дюйма), а второй – для медиасистемы (12,3 дюйма). В Китае на ценнике Interstellar стоит $15600.

Maxus Interstellar H происходит от Maxus T90. Нынешняя его стоимость в Китае стартует с 18 900 долларов. Сюда поставили автоматический круиз-контроль, будто намекающий на автопилот. Также есть два варианта длины кузова.

Фото производителей