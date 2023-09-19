Ford патентует заднюю тандемную ось. Она превращает грузовик 4x4 в 6x6 и делает его плагин-гибридным.

Пока ничего официального нет, но новая заявка на патент намекает на то, как владельцы могут легко превратить своих рабочих лошадок в более мощные и практичные грузовики 6x6.

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Патент, представленный в Бюро патентов и торговых марок США (USPTO), был опубликован 12 сентября этого года и описывает комплект удлинителей подвески, крепящийся болтами к существующей подвеске грузовика Ford. Доступные чертежи изображают оси с шестью ушками, которые, кажется, похожи на используемые на F-150. Это не обязательно означает, что патент направлен на самый популярный продукт Ford, хотя это может быть намеком на то, над чем сейчас работает автопроизводитель своей линейки грузовиков, поскольку пикапы конкретно упоминаются в описании патента.

Основной особенностью этого патента, представленного 25 апреля прошлого года, является возможность добавить к грузовику третью ось. Однако еще интереснее то, что эта дополнительная ось может быть снабжена электродвигателем и небольшой аккумуляторной батареей, которая превращает ее в ведущую ось. В сущности, эта модернизация превратит грузовик 4x4 в грузовик 6x6 с поддержкой плагин-гибрида.

Учтите, что заявки на патенты не всегда означают, что автопроизводитель действительно работает над серийной версией новой технологии. В этом конкретном примере все тормоза сродни барабанным, а на ведомой оси используется кожух дифференциала в стиле третьего элемента, который Ford не использует в своих текущих грузовиках. Скорее всего компания просто пытается защитить одну или несколько частей этой системы, но не всю систему.