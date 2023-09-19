Ford патентує задню тандемну вісь. Вона перетворює вантажівку 4x4 на 6x6 та робить її плагін-гібридною.

Поки що нічого офіційного немає, але нова заявка на патент натякає на те, як власники можуть легко перетворити своїх робочих конячок на більш потужні та практичні вантажівки 6x6.

Читайте також: Ford таємно змінив свій логотип

Патент, поданий до Бюро патентів і торгових марок США (USPTO), був опублікований 12 вересня цього року та описує комплект подовжувачів підвіски, що кріпиться болтами до існуючої підвіски вантажівки Ford. Доступні креслення зображують осі з шістьма вушками, які, здається, схожі на ті, що використовуються на F-150. Це не обов’язково означає, що патент спрямований на найпопулярніший продукт Ford, хоча це може бути натяком на те, над чим зараз працює автовиробник для своєї лінійки вантажівок, оскільки пікапи конкретно згадуються в описі патенту.

Основною особливістю цього патенту, який було подано 25 квітня минулого року, є можливість додати до вантажівки третю вісь. Однак ще цікавіше те, що ця додаткова вісь може бути оснащена електродвигуном і невеликою акумуляторною батареєю, яка перетворює її на ведучу вісь. По суті, ця модернізація перетворить вантажівку 4x4 на вантажівку 6x6 із підтримкою плагін-гібрида.

Майте на увазі, що заявки на патенти не завжди означають, що автовиробник справді працює над серійною версією нової технології. У цьому конкретному прикладі всі гальма схожі на барабанні, а на веденій осі використовується кожух диференціала в стилі третього елемента, який Ford не використовує у своїх поточних вантажівках. Швидше за все, компанія просто намагається захистити одну або кілька частин цієї системи, але не всю систему.