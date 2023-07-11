Компактный паркетник Hyundai Exter предназначен для индийского рынка.

Компания Hyundai пока уступает Volkswagen по количеству кроссоверов в глобальной гамме, но отставание сокращается. Сегодня представлена еще одна модель – маленький паркетник Hyundai Exter. Он разработан преимущественно для Индии, где и запущено производство, хотя запланирован экспорт в другие страны.

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Exter смотрится взрослым: высокий кузов, массивные колесные арки, пластиковая имитация защиты на бамперах, рейлинги на крыше. Заявленный дорожный просвет – 185 мм. Но на самом деле это очень небольшой автомобиль. Его длина всего 3815 мм. Exter даже не пришлось уловками впихивать в индийский льготный норматив (не более четырех метров), как это было с моделью Hyundai Venue: новичок сначала вписывается с запасом.

По ширине Exter 1710 мм. Высота – 1631 мм. Колеса диаметром 14 или 15 дюймов. Паркетник создан на одной платформе с хэтчбеком Hyundai Grand i10 Nios и седаном Hyundai Aura, у них даже колесная база одинакова (2450 мм), а среди известных нам моделей ближайшим техническим родственником оказалась пятидверка Kia Picanto.

Самое простое шасси – со стойками McPherson спереди и полузависимой задней подвеской. Все версии имеют барабанные задние тормоза, а о полном приводе можно даже не мечтать (только передний). Выбора двигателей тоже по сути нет: четырехцилиндровый атмосферник 1.2 предложен в бензиновой (83 л.с., 114 Нм) и газовой версии, причем на метане отдача составляет всего 69 л.с. и 95 Нм. Но кроме 60-литрового газового баллона сохранен и штатный бензобак на 37 литров. Базовая коробка передач – пятиступенчатая "механика", ее роботизированную версию с одним сцеплением можно заказать только для бензиновых машин.

Салон Экстера рассчитан на пятерых, хотя центрального подголовника на втором ряду почему-то нет. Базовая оснастка включает в себя шесть подушек безопасности, АБС, кондиционер и цифровые приборы (цветной экран маршрутного компьютера плюс отдельные шкалы дисплеев).

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Система стабилизации и медиасистема с восьмидюймовым экраном уже во второй комплектации, но почти все остальное добавляется в еще более дорогих версиях. Это выход в интернет, навигатор, климат-контроль, камера заднего вида, люк, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя… Даже регулировка руля по высоте – опция: в базе он закреплен жестко. Еще есть штатный видеорегистратор с двумя объективами (второй направлен в салон).

В Индии уже объявлены цены. Там базовый Exter будет стоить 600 тысяч рупий, то есть 7300 долларов. А за топ-версию с «роботом» просят миллион рупий (12100 долларов). На местном рынке Exter будет конкурировать с моделями Tata Punch, Suzuki Ignis и Citroen C3.