Представлений компактний паркетник Hyundai Exter призначений для індійського ринку.

Компанія Hyundai поки що поступається Volkswagen за кількістю кросоверів у глобальній гамі, але відставання скорочується. Сьогодні представлена ще одна модель – маленький паркетник Hyundai Exter. Він розроблений переважно для Індії, де й запущено виробництво, хоч також заплановано експорт до інших країн.

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Exter виглядає дорослим: високий кузов, масивні колісні арки, пластикова імітація захисту на бамперах, рейлінги на даху. Заявлений дорожній просвіт – 185 мм. Але насправді це дуже маленький автомобіль. Його довжина всього 3815 мм. Exter навіть не довелося хитрощами впихати в індійський пільговий норматив (не більше чотирьох метрів), як це було з моделлю Hyundai Venue: новачок спочатку вписується із запасом.

По ширині Exter 1710 мм. Висота — 1631 мм. Колеса діаметром 14 або 15 дюймів. Паркетник створений на одній платформі з хетчбеком Hyundai Grand i10 Nios та седаном Hyundai Aura, у них навіть колісна база однакова (2450 мм), а серед відомих нам моделей найближчим технічним родичем виявилася п'ятидверка Kia Picanto.

Найпростіше шасі - зі стійками McPherson спереду та напівзалежною задньою підвіскою. Усі версії мають барабанні задні гальма, а про повний привод можна навіть не мріяти (тільки передній). Вибору двигунів теж, по суті, немає: чотирициліндровий атмосферник 1.2 запропонований у бензиновій (83 л.с., 114 Нм) та газовій версії, причому на метані віддача складає всього 69 л.с. та 95 Нм. Але крім 60-літрового газового балона збережено і штатний бензобак на 37 літрів. Базова коробка передач - п'ятиступінчаста "механіка", її роботизовану версію з одним зчепленням можна замовити тільки для бензинових машин.

Салон Екстера розрахований на п'ятьох, хоча центрального підголівника на другому ряду чомусь немає. Базове оснащення включає шість подушок безпеки, АБС, кондиціонер та цифрові прилади (кольоровий екран маршрутного комп'ютера плюс окремі шкали дисплеїв).

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Система стабілізації та медіасистема з восьмидюймовим екраном є вже у другій комплектації, але майже все інше додається в ще дорожчих версіях. Це вихід в інтернет, навігатор, клімат-контроль, камера заднього виду, люк, круїз-контроль, кнопка запуску двигуна… Навіть регулювання керма по висоті – опція: в базі він закріплений жорстко. Ще є штатний відеореєстратор із двома об'єктивами (другий направлений у салон).

В Індії вже оголошено ціни. Там базовий Exter коштуватиме 600 тисяч рупій, тобто 7 300 доларів. А за топ-версію із «роботом» просять мільйон рупій (12 100 доларів). На місцевому ринку Exter конкуруватиме з моделями Tata Punch, Suzuki Ignis та Citroen C3.