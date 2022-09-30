Oli EV Concept первым получил новый логотип Citroen.

Несколько дней назад Citroen показал свой новый логотип, а теперь рассекретил первую машину с ним. Это электрический концепт под названием Oli. Он изготовлен преимущественно из материалов вторичной переработки – прессованного гофрокартона, стеклопластиком и полиуретаном.

Oli EV Concept – городской пикап с задней дверью, раскрывающейся против хода движения. Грузовая платформа имеет откидной борт и верхнюю съемную крышку. У него практически вертикальные ветровые стекла и максимально унифицированные детали, включая одинаковые пластины на бамперах.

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В передней двери нет динамиков аудиосистемы, электропроводки, стеклоподъемников, шумоизоляции. Салон также сделан минималистично: кресла изготовлены всего из восьми деталей вместо средних 37, передняя панель и центральная консоль – из 34 вместо 75.

Мультимедийную систему разработчики предлагают заменить смартфоном и парой Bluetooth-колонок. Как следствие, 4,2-метровая машина весит всего тонну.

И это – с батареей на 40 киловатт-часов, которой должно хватать на 400 километров пробега. Зарядка с 20% до 80% займет 23 минуты, максимальная скорость ограничена отметкой в 110 км/ч – больше никаких характеристик не раскрывается.

Citroen называет Oli EV Concept лабораторией для обкатки идей: эта машина в серию точно не уйдет, но отдельные применяемые в ней решения в будущем получат воплощение в металле (или пластике).