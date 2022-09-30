Oli EV Concept першим отримав новий логотип Citroen.

Кілька днів тому Citroen показав свій новий логотип, а тепер розсекретив першу машину з ним. Це електричний концепт з назвою Oli. Він зроблений переважно з матеріалів вторинної переробки – пресованого гофрокартону, склопластиком та поліуретаном.

Oli EV Concept – міський пікап з задніми дверима, що розкриваються проти ходу руху. Вантажна платформа має відкидний борт та зйомну верхню кришку. У нього практично вертикальне вітрове скло та максимально уніфіковані деталі, включаючи однакові пластини на бамперах.

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У передніх дверях немає динаміків аудіосистеми, електропроводки, склопідйомників, шумоізоляції. Салон також зроблений мінімалістично: крісла виготовлені всього з восьми деталей замість середніх 37, передня панель та центральна консоль – з 34 замість 75.

Мультимедійну систему розробники пропонують замінити смартфоном та парою Bluetooth-колонок. Як наслідок, 4,2-метрова машина важить лише тонну.

І це – з батареєю на 40 кіловат-годин, якої має вистачати на 400 кілометрів пробігу. Зарядка з 20% до 80% займе 23 хвилини, максимальна швидкість обмежена відміткою в 110 км/год – більше ніякі характеристики не розкриваються.

Citroen називає Oli EV Concept лабораторією для обкатки ідей: ця машина в серію точно не піде, але окремі застосовані в ній рішення в майбутньому отримають втілення в металі (чи пластику).