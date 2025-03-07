Китайский электрогрузовик Changli подешевел вдвое: теперь всего 1000 долларов

В 2021 году мини-грузовик Changli CLZKC-009 за 2000 долларов заказал своим родителям в деревню один из американских блогеров. Правда, это была заводская цена. И это даже не половина от окончательных затрат. Вот что со ссылкой на него через четыре года пишет electrek.co.

Тогда же суммарно за доставку из Китая в США, растаможку и другие платежи минимашина обошлась ютуберу где-то под 6000 долларов. Об этом Авто24 рассказывала в публикации еще осенью 2023 года.

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Теперь эту машину можно купить не за 2000, а за 1000 долларов. Все остальные платежи осталось в силе. Так что экономия будет только на ценнике. Американским покупателям такой электрический минигрузовик станет доступнее лишь частично.

Проблема в том, что он не получил допуск на дороги общего пользования, хотя плафоны поворотов, габаритов, стопов здесь есть. Свет фар в обеих позициях также присутствует, как и огни для номерного знака.

Однако минигрузовик не предназначен для экспорта. Его разрабатывали для использования в сельских районах Китая. В основном как альтернативу грузовым трехколесным мотороллерам с кузовом. Здесь есть кабина, хороший обзор через добротное остекление и комфорт в виде небольшого набора аксессуаров, чего трициклы лишены.

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Получить все в заводской версии даже за 1000 долларов, конечно, хочется, но в эту сумму практически даже внутри Китая покупатель не уложится, не говоря уже о ее вывозе в другую страну – дополнительные затраты неизбежны. Здесь даже во внимание не берутся таможенные платежи и оплата за доставку.

Обычно владельцы не только здесь многое добавляют, но и переделывают. Упомянутый выше ютубер обновлением минигрузовика для родителей занимался сам, не нанимая мастеров. Он добавил буксировочную сцепку, солнечную панель, установив ее на крыше, и внедорожные шины.

Внутреннюю часть кузова чуть ли не сразу пришлось перекрашивать, потому что китайская краска стерлась очень быстро. Также заменил аккумуляторную батарею, поставил более мощную и производительную на пробег.

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Однако несмотря на такие проблемы, в Китае этот грузовик пользуется спросом – стоимость мопеда, а в хозяйстве как палочка-выручалочка.

Сейчас автор снова вернулся к этой теме, поскольку и цена в 1 000 долларов подкупила. Однако ему следует отдать должное за реальное предостережение.

"Обратите внимание, я никому не советую покупать машину. Это очень плохая идея. Прежде всего, китайская заводская цена – это только первая часть истории. Вы или станете жертвой мошенничества, или вас ограбит таможня, или вы получите очень дорогой грузовик и далеко за 1000 долларов", – рассказывает ютубер в своей очередной публикации.

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При этом он и его родители мини-грузовиком довольны: после всех доработок и дополнений он все это время верой и правдой служит в хозяйстве. Правда, его маршруты за пределы ранчо не выходят, на дороги общего пользования грузовик не выезжает.

При этом блогер не исключает, что при условии сертификации и допуска Changli на дороги и улицы, а также дополнительных доработок вроде фаркопа или солнечной панели или мощной батареи для увеличения пробега, аккумуляторный грузовик с функцией гидравлического самосвала или просто в кузове пикапа был бы популярным.

Спрос был бы не только у владельцев ранчо и фермеров из сельской местности, но и в городах. Там маленькие аккумуляторные машины доставки в исполнении закрытого герметичного кузова, в т.ч. курьерского исполнения или с установкой температурного режима, также ценятся.