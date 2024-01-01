Китайские мотоциклы ввозились в Украину по заниженной стоимости

Следствие велось по факту уклонения от уплаты налогов компанией, занимающейся ввозом на таможенную территорию Украины мототехники и ее реализацией. Об этом рассказывает пресс-служба БЭБ Украины.

В ходе следственных действий детективы установили, что руководитель местного предприятия заключил контракт с китайской компанией на поставку мотоциклов и запчастей к ним.

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Однако выяснилось несоответствие между реальной и ввозной стоимостью мототехники. Во время растаможивания товара предприниматель умышленно подавал декларации с заниженной стоимостью транспортных средств.

По анализу ценовой политики предпринимателя оказалось, что таможенные и налоговые платежи сильно уменьшены. Из-за таких действий в бюджет не поступило 1,3 млн грн ввозной пошлины и 2,8 млн грн НДС.

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Дело будет рассматривать суд. Для доказательной базы черновицкие детективы добавят полученную справку с данными таможенных органов Китайской Народной Республики, подтверждающими значительную разницу между задекларированной и реальной стоимостью мотоциклов.