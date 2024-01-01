Китайские мотоциклы доставлялись в Украину через Россию, но не доехали

Владелец груза проигнорировал хорошо известное ему правительственное постановление о запрете ввоза товаров из России. Это стало известно после того, как таможенники выяснили, что поданные предпринимателем из Ровно документы на оформление 105 новых мотоциклов марки ROTTOR китайского производства поддельные.

Предприниматель скрыл транзитную перевозку через Россию, указав в документах морской путь доставки в Польшу. Для этого он даже подал что-то вроде "коносамента", считая, что подмену сопроводительных документов на груз не заметят.

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Правда, план не сработал. В ходе таможенного контроля был обнаружен и изъят "параллельный" пакет актов загрузки и накладных, которые четко указывали на железнодорожный транзит этих транспортных средств через Россию в Польшу.

Отправив этот груз морем, ривненский предприниматель не имел бы проблем с ввозом китайских мотоциклов на таможенную территорию Украины. Конечно, это было бы немного дольше, но не факт, что дороже.

Заказав доставку по железной дороге через Россию, он тем самым в тариф транспортировки заложил плату перевозчику РФ за транзит грузов по магистрали РЖД, чем профинансировал военные преступления страны-агрессора против Украины и ее народа.

Согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием путем представления ложных сведений о них, влекут за собой штраф в размере от 50 до 100 процентов стоимости предметов нарушения с их конфискацией или без таковой.

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Предварительная стоимость изъятых мотоциклов составляет 45 950 долларов США или, по курсу НБУ, почти 1,9 млн грн.

Пока мотоциклы дальше границы не пошли. Их изъяли и оставили на ответственное хранение в таможенном терминале. Окончательные выводы будут установлены в ходе начатого производства, а решение по административному делу по протоколу о нарушении таможенных правил будет принимать суд.

Дополнительно таможенники направили в полицию сообщение о правонарушении, содержащее признаки преступления. Предварительно оно квалифицировано по ст. 201-4 Уголовного кодекса (контрабанда подакцизных товаров).

Правда, эксперты отмечают, что в ходе расследования этого инцидента может к делу присоединиться статья о финансировании терроризма, поскольку произведена оплата за услуги по транзиту груза по территории России.

Фото: Волынская таможня