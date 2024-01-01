Porsche Cayenne хотели провезти в Украину без растаможки

Именно такой ответ получили пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда на свой запрос относительно роскошного внедорожника Porsche Cayenne. Эту машину ввозили на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь, что сразу вызвало подозрение.

В поданной декларации получателем указывался один из украинских фондов. Пограничники его не упоминают.

Читайте также Благотворители продали "гуманитарное" авто: через минуту они об этом жалели

Указанное на нулевую растаможку транспортное средство имело в сопроводительных документах явные признаки подделки. И автомобили премиального класса с целью гуманитарной передачи не часто завозят – дорого для благотворительности.

А здесь роскошный автомобиль Porsche Cayenne 2019 года производства, что стоит минимум 1 500 000 гривен, везут как гуманитарный. Некоторые благотворительные организации за такую сумму покупают два пикапа с пробегом.

Тот самый Porsche Cayenne. Фото: ГПСУ

Проверка подтвердила догадку: указанный благотворительный фонд такого автомобиля не заказывал, не ожидал и ничего вообще ничего не знает об этой ситуации. Вероятно, отметили в этой организации, кто-то подделал документы.

Поэтому попытка обмануть государство закончились составленным протоколом о нарушении таможенных правил. Для дальнейших правовых действий в отношении нарушителя оперативные сотрудники упомянутого пограничного отряда проинформировали компетентные органы.