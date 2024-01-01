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Porsche Cayenne хотели провезти в Украину без растаможки

По документам дорогой Porsche Cayenne должны были растаможивать по нулевой ставке как гуманитарную помощь. Однако благотворительный фонд, для которого он предназначался, об этом ничего не знал.
Porsche Cayenne хотели провезти в Украину без растаможки

ФОТО: ГПСУ|

Этот Porsche Cayenne до адресата не доехал из-за подделки в документах

Валентин Ожго
logo27 августа, 10:43
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Именно такой ответ получили пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда на свой запрос относительно роскошного внедорожника Porsche Cayenne. Эту машину ввозили на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь, что сразу вызвало подозрение.

В поданной декларации получателем указывался один из украинских фондов. Пограничники его не упоминают.

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Указанное на нулевую растаможку транспортное средство имело в сопроводительных документах явные признаки подделки. И автомобили премиального класса с целью гуманитарной передачи не часто завозят – дорого для благотворительности.

А здесь роскошный автомобиль Porsche Cayenne 2019 года производства, что стоит минимум 1 500 000 гривен, везут как гуманитарный. Некоторые благотворительные организации за такую сумму покупают два пикапа с пробегом.

Тот самый Porsche Cayenne. Фото: ГПСУ

Проверка подтвердила догадку: указанный благотворительный фонд такого автомобиля не заказывал, не ожидал и ничего вообще ничего не знает об этой ситуации. Вероятно, отметили в этой организации, кто-то подделал документы.

Поэтому попытка обмануть государство закончились составленным протоколом о нарушении таможенных правил. Для дальнейших правовых действий в отношении нарушителя оперативные сотрудники упомянутого пограничного отряда проинформировали компетентные органы.

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