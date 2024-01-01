Благотворители продали "гуманитарное" авто: через минуту они об этом сожалели

Организатором деяний оказался 52-летний руководитель одной из общественных организаций Киевщины, который действовал в сговоре с двумя знакомыми. Сообщникам было 35 и 28 лет. Им уже сообщено о подозрении в уголовном преступлении. Если это будет доказано в суде, то дельцам грозит до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Следователи управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Одесской области установили, что упомянутые выше лица организовали схему обогащения на продаже транспортных средств, ввезенных на территорию Украины в упрощенном порядке под видом гуманитарной помощи для использования организацией благотворителей.

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Удалось проследить и задокументировать всю хронологию преступления, начиная от ввоза очередной машины. Из-за границы они пригнали на таможенную территорию Украины по нулевой ставке растаможки автомобиль Volkswagen T-Roc. Игнорируя предусмотренный действующим законодательством запрет на продажу гуманитарной помощи, они выставили иномарку на продажу в одной из популярных интернет-платформ за 15 000 долларов.

Найдя женщину из Одессы, которая захотела приобрести автомобиль для собственных нужд, в том числе для дальнейшей бесплатной передачи Вооруженным силам Украины, злоумышленники доставили ей транспортное средство с пакетом документов.

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Здесь уже действовала отработанная дельцами схема: в перечень документов входила доверенность с внесенными ложными сведениями о том, что новая владелица якобы уполномочена быть представителем общественной организации и пользоваться автомобилем, в частности для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

В таком случае передача автомобиля должна была бы быть бесплатной. Однако этого не произошло. Это был полноценный коммерческий акт продажи и покупки, без всяких намеков на благотворительность.

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Противоправные действия злоумышленников были прекращены после того, как они передали женщине иномарку и получили деньги. Двух фигурантов правоохранители задержали сразу, еще одного, самого молодого, установили и задержали впоследствии в Киевской области.

В ходе операции правоохранители сразу же изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности – средства и проданную машину, а также транспортное средство, которым пользовались правонарушители, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

На основании собранных доказательств следователи полиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – в продаже товаров (предметов) гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном по предварительному сговору группой лиц во время военного положения, в значительном размере.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Руководителю общественной организации и его 35-летнему сообщнику суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались. Вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога младшему фигуранту пока решается.