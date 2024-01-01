Благодійники продали "гуманітарне" авто: через хвилину вони про це жалкували

Організатором діянь виявися 52-річний керівник однієї з громадських організацій Київщини, який діяв у змові з двома знайомими. Спільникам було 35 та 28 років. Їм уже повідомлено про підозру у кримінальному злочині. Якщо це буде доведено в суді, то ділкам загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області встановили, що згадані вище особи організували схему збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги для використання організацією благодійників.

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Вдалося прослідкувати й задокументувати всю хронологію злочину, прочинаючи від ввезення чергової автівки. З-за кордону вони пригнали на митну територію України за нульовою ставкою розмитнення автомобіль Volkswagen T-Roc. Ігноруючи передбачену чинним законодавствам заборону на продаж гуманітарної допомоги, вони виставили іномарку на продаж в одній із популярних інтернет-платформ за 15 000 доларів.

Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автівку для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України, зловмисники доставили їй транспортний засіб з пакетом документів.

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Тут уже діяла відпрацьована ділками схема: в перелік документів входила довіреність із внесеними неправдивими відомостями про те, що нова власниця нібито уповноважена бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

В такому випадку передача автомобіля мала б бути безплатною. Однак цього не сталося. Це був повноцінний комерційний акт продажу та купівлі, без жодних натяків на благодійництво.

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Протиправні дії зловмисників були припинені після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. Двох фігурантів правоохоронці затримали відразу, ще одного, наймолодшого, встановили та затримали згодом у Київській області.

У ході операції правоохоронці відразу ж вилучили речові докази незаконної діяльності - кошти та продану автівку, а також транспортний засіб, яким користувалися правопорушники, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, у значному розмірі.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Керівнику громадської організації та його 35-річному спільнику суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони скористалися. Питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави наймолодшому фігуранту наразі вирішується.