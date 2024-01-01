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Porsche Cayenne хотіли провезти в Україну без розмитнення

За документами дорогий Porsche Cayenne мали розмитнювати за нульовою ставкою як гуманітарну допомогу. Однак благодійний фонд, для якого він призначався, про це нічого не знав.
Porsche Cayenne хотіли провезти в Україну без розмитнення

ФОТО: ДПСУ|

Цей Porsche Cayenne до адресата не доїхав через підробку в документах

Валентин Ожго
logo27 серпня, 10:43
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Саме таку відповідь отримали прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону на свій запит щодо розкішного позашляховика Porsche Cayenne. Цю машину ввозили на митну територію України як гуманітарну допомогу, що відразу викликало підозру.

В поданій декларації отримувачем зазначався один з українських фондів. Прикордонники його не вказують.

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Зазначений на нульове розмитнення транспортний засіб мав у супровідних документах явні ознаки підробки. Та й автомобілі преміального класу з метою гуманітарної передачі не часто завозять – дорого для благодійництва.

А тут розкішний автомобіль Porsche Cayenne 2019 року виробництва, що коштує щонайменше 1 500 000 гривень, везуть як гуманітарний. Деякі благодійні організації за таку суму купують кілька два пікапи з пробігом.

Той самий Porsche Cayenne. Фото: ДПСУ

Перевірка підтвердила здогадку: зазначений благодійний фонд такого автомобіля не замовляв, не очікував і нічого взагалі нічого не знає про цю ситуацію. Ймовірно, зазначили в цій організації, хтось підробив документи.

Отож спроба обманути державу закінчилися складеним протоколом про порушення митних правил. Для подальших правових дій щодо порушника оперативні співробітники згаданого прикордонного загону поінформували компетентні органи.

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