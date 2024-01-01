Porsche Cayenne хотіли провезти в Україну без розмитнення

Саме таку відповідь отримали прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону на свій запит щодо розкішного позашляховика Porsche Cayenne. Цю машину ввозили на митну територію України як гуманітарну допомогу, що відразу викликало підозру.

В поданій декларації отримувачем зазначався один з українських фондів. Прикордонники його не вказують.

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Зазначений на нульове розмитнення транспортний засіб мав у супровідних документах явні ознаки підробки. Та й автомобілі преміального класу з метою гуманітарної передачі не часто завозять – дорого для благодійництва.

А тут розкішний автомобіль Porsche Cayenne 2019 року виробництва, що коштує щонайменше 1 500 000 гривень, везуть як гуманітарний. Деякі благодійні організації за таку суму купують кілька два пікапи з пробігом.

Той самий Porsche Cayenne. Фото: ДПСУ

Перевірка підтвердила здогадку: зазначений благодійний фонд такого автомобіля не замовляв, не очікував і нічого взагалі нічого не знає про цю ситуацію. Ймовірно, зазначили в цій організації, хтось підробив документи.

Отож спроба обманути державу закінчилися складеним протоколом про порушення митних правил. Для подальших правових дій щодо порушника оперативні співробітники згаданого прикордонного загону поінформували компетентні органи.