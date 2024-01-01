Китайські мотоцикли мали дістатись в Україну через Росію, але не доїхали

Власник вантажу проігнорував добре відому йому урядову постанову про заборону ввезення товарів з Росії. Це стало відомо після того, як митники з’ясували, що подані підприємцем з Рівного документи на оформлення 105 нових мотоциклів марки ROTTOR китайського виробництва підроблені.

Підприємець приховав транзитне перевезення через Росію, вказавши в документах морський шлях доставлення до Польщі. Для цього він навіть подав щось на зразок "коносамента", вважаючи, що підміну супровідних документів на вантаж не помітять.

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Щоправда, план не спрацював. У ході митного контролю було виявлено та вилучено "паралельний" пакет актів завантаження та накладних, які чітко вказували на залізничний транзит цих транспортних засобів через Росію до Польщі.

Відправивши цей вантаж морем, рівненський підприємець не мав би проблем з ввезенням китайських мотоциклів на митну територію України. Звісно, це було б трохи довше, але не факт, що дорожче.

Замовивши доставлення залізницею через Росію, він тим самим у тариф транспортування заклав плату перевізнику РФ за транзит вантажів по магістралі РЖД, чим профінансував воєнні злочини країни-агресора проти України та її народу.

Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням шляхом подання неправдивих відомостей про них, тягнуть за собою штраф у розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів порушення з їх конфіскацією або без такої.

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Попередня вартість вилучених мотоциклів становить 45 950 доларів США або, за курсом НБУ, майже 1,9 млн грн.

Допоки мотоцикли далі кордону не пішли. Їх вилучили й залишили на відповідальне зберігання в митному терміналі. Остаточні висновки будуть встановлені у ході розпочатого провадження, а рішення в адміністративній справі за протоколом про порушення митних правил прийматиме суд.

Додатково митники скерували до правоохоронців повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Попередньо його кваліфіковано за ст. 201-4 Кримінального кодексу (контрабанда підакцизних товарів).

Щоправда, експерти зазначають, що в ході розслідування цього інциденту може до справи долучитися стаття про фінансування тероризму, оскільки сплачено за послуги по транзиту вантажу територією Росії.

Фото: Волинська митниця