Китайські мотоцикли ввозились в Україну за заниженою вартістю

Слідство велося за фактом ухилення від сплати податків компанією, що займається ввезенням на митну територію України мототехніки та її реалізацією. Про це розповідає прес-служба БЕБ України.

У ході слідчих дій детективи встановили, що керівник місцевого підприємства уклав контракт із китайською компанією на постачання мотоциклів та запчастин до них.

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Однак з’ясувалася невідповідність між реальною та ввізною вартістю мототехніки. Під час розмитнення товару підприємець умисно подавав декларації із заниженою вартістю транспортних засобів.

За аналізом цінової політики підприємця виявилися, що митні та податкові платежі сильно зменшено. Через такі дії до бюджету не надійшло 1,3 млн грн ввізного мита та 2,8 млн грн ПДВ.

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Справу розглядатиме суд. Для доказової бази чернівецькі детективи додадуть отриману довідку з даними митних органів Китайської Народної Республіки, що підтверджують значну різницю між задекларованою та реальною вартістю мотоциклів.